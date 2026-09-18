La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena virtual después de compartir imágenes en bikini y responder con contundencia a las críticas que recibió.

La actriz aprovechó los primeros días de calor para publicar una serie de fotografías desde la Casa de los Sueños, la propiedad de Nordelta donde vive junto a Mauro Icardi y sus hijos. En las postales se mostró con una bikini negra, relajada y disfrutando del sol.

En una de las imágenes, María Eugenia “China” Suárez posó frente a un espejo de marco dorado, con el cabello suelto y un piercing en el ombligo. Detrás suyo podían verse las puertas abiertas del dormitorio y parte del paisaje exterior, con el lago y las palmeras de la exclusiva propiedad.

La segunda fotografía la encontró recostada sobre una reposera de rayas blancas y negras. Con el mismo look, la actriz aprovechó el sol de septiembre y completó una publicación que rápidamente comenzó a generar comentarios entre sus seguidores y detractores.

Lejos de ignorar las críticas, La China Suárez decidió responder directamente a quienes cuestionaron su exposición. “Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten”, lanzó sin vueltas.

Pero la respuesta no terminó allí. La actriz redobló la apuesta con otra frase que generó todavía más repercusión: “No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día”. La publicación, además, recibió el “like” de Mauro Icardi, gesto que no pasó inadvertido entre los usuarios.

Fuerte descargo de la China Suárez

Más tarde, La China Suárez continuó con la misma temática y compartió un video en el que se la veía bailando en bikini. Entre las distintas publicaciones también mostró una jarra de limonada casera y escribió “Homemadeeeeee”, sumando una escena cotidiana desde su casa.

Días antes, la actriz también había generado comentarios al compartir en TikTok un video junto a su hijo Amancio, mientras recorría en un carrito de golf las calles del barrio privado. La publicación tenía como música “Carita Feliz”, de Myke Towers, y estaba acompañada por la frase “Piscis un viernes cualquiera” y el texto “Mood 24/7”.