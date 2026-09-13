Un paseo en carrito de golf terminó convertido en motivo de especulación sobre la relación de la y Mauro Icardi. La actriz publicó un video en el que aparece sola, pero la atención se concentró en la música que eligió para acompañarlo. La letra sumó intriga a los rumores de crisis, aunque ninguno de los dos confirmó un distanciamiento.

El tema seleccionado fue Carita feliz, de Myke Towers, y el fragmento incluido dice: “A veces, no quiero saber de nadie. A veces, no quiero que de mí sepan. Respira, que el amor está en el aire. Yo soy el que las lágrima' le seca”. Esas palabras pertenecen a la canción; la publicación no incluyó una explicación que las vinculara expresamente con su situación sentimental.

La lectura del video estuvo condicionada por lo que venía ocurriendo en Instagram. Durante tres días consecutivos, Mauro Icardi no apareció en las imágenes compartidas por la ni dejó comentarios en sus posteos. Esa ausencia contrastó con la frecuencia con la que ambos solían mostrar su romance, entre fotos juntos y mensajes afectuosos que hacían visible el vínculo.

Entre las publicaciones anteriores también hubo escenas familiares. La ex Casi Ángeles se mostró con Magnolia y Amancio Vicuña, sus hijos menores, y con su mamá, Marcela Riveiro, cuando acompañaron al pequeño a fútbol. Esas imágenes retrataron actividades cotidianas y, al igual que el paseo, no tuvieron al delantero entre sus protagonistas. La sucesión de posteos alimentó las interpretaciones sobre un posible cambio en la pareja.

La versión sobre un viaje de Mauro Icardi

En paralelo a las conjeturas sentimentales, circula otra explicación para la ausencia del futbolista: un posible viaje a Europa para avanzar en negociaciones con un club. Esa versión ubica el foco en su futuro profesional y abre una alternativa a los rumores de crisis. Sin embargo, el eventual traslado tampoco permite establecer, por sí solo, cómo está la relación.

El periodista Gustavo Méndez, quien mantiene contacto directo con la , señaló esta semana que habría dos equipos interesados en el delantero. Según la información que difundió, los candidatos serían Olympiacos FC y PAOK Salónica, ambos de Grecia. Se trata de una versión sobre posibles destinos deportivos, sin que en lo informado aparezca la confirmación de un nuevo contrato.

Por ahora, los indicios que impulsan las especulaciones provienen de las publicaciones y de las interacciones que dejaron de verse. La canción elegida agregó un detalle a esa lectura, pero no constituye un anuncio de separación. Queda pendiente una explicación de los protagonistas que permita saber si la menor exposición responde a cuestiones de agenda o a un cambio en su vínculo.