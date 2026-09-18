La comparación entre Wanda Nara y Susana Giménez generó una inesperada polémica luego de que Nora Colosimo, madre de la mediática, defendiera la trayectoria de su hija frente a los comentarios de Ángel de Brito. La discusión rápidamente escaló y terminó con fuertes repercusiones en redes sociales.

Todo comenzó cuando el conductor se refirió al supuesto lugar que Wanda Nara estaría ocupando en el mundo del espectáculo. “Están diciendo que Wanda ocupa el lugar de Susana. Aparte Susana la quiere a Wanda y Wanda no va a ser nunca Susana. No va a llegar nunca al nivel de fama, de éxito, de dinero que tiene Susana”, sostuvo Ángel de Brito.

La respuesta de Nora Colosimo no tardó en llegar y sorprendió por la contundencia de su postura. “¿Por qué no? Yo diría que la pasó. No me gustan las comparaciones, ya que todos dicen que es la sucesora de… Yo digo que con la edad que tiene Wanda si hacemos el cálculo de las edades hizo muchas cosas más ya hoy", afirmó.

El comentario provocó la reacción inmediata del conductor, quien decidió marcar una diferencia entre las trayectorias de ambas figuras. “No te metas con Susana, Nora. A esa edad había hecho 100 películas, 15 obras de teatro. Tu hija estaba rascándose en Rusia. Vos arrancaste, hacete cargo”, lanzó Ángel de Brito durante el intercambio.

Lejos de retroceder, la mamá de Wanda Nara intentó fundamentar su postura enumerando algunas de las actividades que realizó su hija a lo largo de su carrera. “Wanda hasta ahora cantó, bailó, hizo cine… Wanda bailó en Italia y le ganó a todos los tanos”, expresó Nora Colosimo para cerrar la discusión.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la comparación con Susana Giménez. Entre las reacciones aparecieron comentarios como “ridícula”, “ignorante”, “Qué desagradable esta mujer”, “Cerebro salió del grupo” y “¡Pero por favor!”, además de otras críticas hacia la madre de la mediática.

¿Wanda es más que Susana Giménez?

La discusión se da mientras Wanda Nara atraviesa una etapa de fuerte exposición profesional. En los últimos días confirmó que una plataforma estará detrás de su propia serie y, además, comenzó con las grabaciones de MasterChef Celebrity, uno de los grandes proyectos televisivos que tiene por delante.

A su actividad en televisión se sumó el lanzamiento de dos nuevas fragancias, Potro y Potra, con las que amplió nuevamente su faceta empresarial. En paralelo, la vida sentimental de Wanda Nara también ocupa espacio en la agenda mediática debido a su relación con Martín Migueles.

Recientemente, Wanda Nara y Martín Migueles viajaron juntos a Río de Janeiro y disfrutaron de unos días de descanso que fueron interpretados como una especie de mini luna de miel. Así, entre nuevos proyectos, negocios y exposición mediática, la empresaria volvió a quedar en el centro de una polémica que esta vez la enfrentó, indirectamente, con una de las máximas figuras del espectáculo argentino.