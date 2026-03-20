El regreso inesperado de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina generó un fuerte revuelo en las últimas horas, especialmente luego del lujoso festejo de cumpleaños de la actriz en Europa. La pareja aterrizó en Ezeiza de manera sorpresiva, lo que despertó todo tipo de especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de la decisión.

Lo cierto es que el delantero del Galatasaray atraviesa un presente complejo, marcado por conflictos judiciales con Wanda Nara. En este contexto, su vuelta al país no fue casual, sino que respondió a una combinación de cuestiones legales y personales que lo obligaron a actuar con rapidez.

Según reveló Guido Záffora en el programa El Diario de Mariana, el futbolista tuvo que gestionar de urgencia su salida de Europa. “Mauro estaba en Inglaterra, el Galatasaray jugó contra el Liverpool el miércoles 18, hubo una situación engorrosa porque el club no lo dejaba viajar, Mauro pidió por favor y lo dejaron”, explicó el periodista.

Detrás del viaje relámpago hay una resolución judicial clave. El juez Adrián Hagopián dictó una medida cautelar vinculada a la cuota alimentaria que involucra directamente a Mauro Icardi. “Tiene que pagar o pagar”, señalaron en el ciclo televisivo, dejando en claro el carácter obligatorio de la decisión.

En un primer momento, el futbolista temía no recibir autorización para abandonar Turquía, pero finalmente la Justicia intervino. “Hagopián lo autorizó a que venga y se vaya. Es una autorización previa”, detallaron, lo que permitió concretar el viaje sin incumplir sus compromisos laborales.

Durante su estadía en el país, que se extendería por seis días, Mauro Icardi y la China Suárez se instalarán en su casa de zona Norte, conocida como “la casa de los sueños”. Allí también se daría el esperado reencuentro con sus hijas, en medio de un delicado equilibrio familiar.

Sin embargo, Wanda Nara puso una condición fundamental para permitir ese acercamiento. “Está perfecto, yo le doy las nenas, pero que vayan al colegio”, habría expresado ante el juez, marcando una postura firme respecto a la rutina de las niñas.

Aunque Mauro Icardi pretendía que, por la brevedad del viaje y el feriado, las menores no asistieran a clases, la Justicia falló a favor de Wanda Nara. De no cumplir con lo establecido, el futbolista podría enfrentar una importante sanción económica, lo que suma aún más tensión a un conflicto que parece lejos de terminar.