Wanda Nara vuelve a sorprender con un anuncio que sacudió al mundo del espectáculo: debutará como actriz en cine y nada menos que como protagonista. La conductora de MasterChef Celebrity confirmó la noticia en pleno programa y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La mediática atraviesa un gran momento profesional y no deja de sumar desafíos. Su paso por la conducción televisiva fue más que exitoso, consolidándose en la pantalla de Telefe con altos niveles de rating y gran aceptación del público.

Pero su versatilidad no se limita solo a la televisión. Wanda Nara también incursionó en la música, grabó canciones y hasta viajó a Brasil para filmar un videoclip, demostrando que está dispuesta a explorar diferentes facetas artísticas.

“Antes de conocer al gran ganador o ganadora de MasterChef Celebrity, quiero compartir con ustedes una noticia que me hace muy feliz”, expresó la conductora en vivo, generando expectativa en el estudio y entre los televidentes.

Acto seguido, confirmó el proyecto: “Junto a Telefe Studios, voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar”. Además, adelantó la fecha estimada de estreno: “A fin de año, nos vemos en el cine”.

La película será dirigida por Hernán Guerschuny, reconocido por títulos como Papá x dos, Nahir y Doble discurso. Según trascendió, se tratará de un remake que combinará humor, romance y situaciones inesperadas.

En la historia, Wanda Nara interpretará a Lucía, una mujer de 43 años que descubre una infidelidad y decide reinventarse. En ese proceso conoce a Javier, un joven de 23 años que acepta hacerse pasar por su hijo para ayudarla a conseguir trabajo.

Sin embargo, lo que comienza como una simple mentira se transforma en una relación impensada. Entre situaciones desopilantes y enredos, ambos personajes desarrollarán un vínculo que desafía la diferencia de edad y las convenciones sociales.

El anuncio no tardó en explotar en redes sociales. Mientras algunos celebraron el crecimiento profesional de Wanda Nara, otros pusieron en duda su desempeño actoral e incluso la compararon con la China Suárez, actual pareja de Mauro Icardi, alimentando aún más la polémica.