El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a escalar luego de que el futbolista publicara un fuerte descargo en redes sociales para aclarar el estado de su divorcio. El delantero aseguró que el proceso judicial ya cumplió los plazos legales y que en los próximos días se conocerá la sentencia definitiva que pondrá fin a su matrimonio.

En su publicación, Mauro Icardi explicó que fue él quien inició el trámite en la justicia italiana hace más de un año. “Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana. Un proceso que inicié yo mismo en noviembre de 2024, cuando presenté formalmente mi pedido de divorcio”, detalló el jugador al reconstruir el camino legal.

Según relató el futbolista, el expediente tuvo diferentes etapas dentro del sistema judicial de Italia. Mauro Icardi recordó que en marzo de 2025 volvió a presentarse ante la jueza, quien determinó que era competente para intervenir en la causa y ordenó la separación legal obligatoria que exige la legislación italiana.

“En marzo de 2025 estuve ahí, presente, mientras la jueza se declaraba competente y decretaba la separación que exige la ley italiana. Una separación que, como establece la normativa, debía durar un año”, escribió Mauro Icardi, al explicar el paso previo necesario para avanzar hacia el divorcio definitivo con Wanda Nara.

El delantero remarcó que ese plazo legal finalmente se cumplió el 11 de marzo de 2026. A partir de ese momento, según aseguró, sus abogados ya comenzaron el trámite para que se dicte la sentencia final. “Pedí el divorcio. Cumplí con la justicia. Y hoy el divorcio se hace efectivo”, expresó Mauro Icardi en una de las frases más contundentes del mensaje.

Pero el descargo no quedó únicamente en la explicación judicial. Mauro Icardi también apuntó contra periodistas que, según él, difundieron versiones incorrectas durante el último año. Con ironía, el futbolista escribió: “Probablemente los cuatro ‘periodistas’ especialistas en inventar, tergiversar y difamar desde hace más de un año tendrían todavía más dificultades para entenderla”.

En medio de su publicación, el jugador también cargó contra Ana Rosenfeld, histórica abogada vinculada al entorno de Wanda Nara. “Me pregunto también qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme”, lanzó el delantero, sin ocultar su enojo.

Sobre el final del texto, Mauro Icardi insistió en que todo lo ocurrido fue parte de una construcción mediática. “Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando. Y llegó”, escribió, antes de cerrar con una frase que generó fuerte repercusión en redes: “El tic tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó”.