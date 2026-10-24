La intimidad de sus vacaciones quedó expuesta en las redes sociales. La China Suárez publicó una serie de fotografías de su estadía en México, donde combina días de descanso, actividades recreativas y momentos familiares junto a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio. El viaje también incluyó distintas postales con Mauro Icardi, con quien comparte esta escapada luego de pasar unos días en Estados Unidos.

El escenario elegido para disfrutar del destino fue el Hotel Xcaret, ubicado en la Riviera Maya. Entre las imágenes que compartió la actriz aparecen rincones del complejo, aguas cristalinas y paisajes rodeados de vegetación tropical. Las postales permitieron conocer algunos detalles de una experiencia que tiene al relax y al tiempo en familia como protagonistas.

Los más chicos también tuvieron su espacio en la publicación. Amancio apareció jugando en el agua con un chaleco salvavidas, mientras que Magnolia protagonizó varias fotografías durante la estadía. Rufina, por su parte, disfrutó de momentos tranquilos junto a la pileta, donde se la pudo ver leyendo un libro y compartiendo escenas de complicidad con sus hermanos.

Las hermosas vacaciones de la polémica pareja

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La actriz también mostró diferentes actividades pensadas para entretener a los niños durante las vacaciones. Entre juegos, manualidades y recorridas por el hotel, el álbum reunió imágenes espontáneas que reflejaron el costado más cotidiano del viaje. La publicación incluyó además paisajes naturales, un cenote de aguas turquesas y una iguana que apareció entre las rocas y la vegetación del lugar.

En medio de ese recorrido visual, la China Suárez sumó algunas selfies en las que se lució con distintos trajes de baño. Una de las fotografías la mostró disfrutando del sol junto a la pileta, mientras que otra fue tomada frente a un espejo iluminado. Las imágenes formaron parte de una publicación extensa, en la que la actriz combinó retratos personales con escenas familiares.

Mauro Icardi también tuvo su lugar en el álbum. Una de las postales más llamativas mostró a la pareja recostada cabeza con cabeza en los asientos de un avión, durante uno de los traslados del viaje. En otra imagen, el delantero apareció junto a Amancio, a quien llevó sobre sus hombros cerca de un tobogán acuático. El futbolista ya había compartido fotografías de la escapada con un mensaje breve: "Un poco de nosotros".

Las hermosas vacaciones de la polémica pareja

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La recorrida también incluyó una parada de compras en Estados Unidos. En una imagen captada dentro de un local de Marshalls, se vio a la actriz y al futbolista junto a los chicos y otros integrantes de la familia. La foto fue replicada en las historias de Instagram con una frase que llamó la atención: "Aguante Primark y Marshalls". En otra publicación, Suárez volvió sobre el tema con la expresión "Y Walmart", en una respuesta que hizo referencia a las críticas recibidas por sus elecciones de consumo.

Así, la China Suárez y Mauro Icardi continúan compartiendo postales de una escapada que combina turismo, compras y tiempo en familia. Entre las imágenes de los chicos, los paisajes mexicanos y los registros de pareja, las publicaciones permitieron conocer distintos momentos de sus vacaciones, que también tuvieron como escenario previo a Miami.

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