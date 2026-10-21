Lejos de la rutina y con el objetivo de disfrutar de unos días de tranquilidad, Eugenia China Suárez y Mauro Icardi eligieron las playas de México para continuar con sus vacaciones. La pareja dejó atrás Miami y se instaló en Playa del Carmen, donde combina descanso, momentos románticos y actividades para compartir durante su estadía.

La escapada tiene también un importante componente familiar para la actriz, que viajó acompañada por sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, además de su mamá, Marcela Riveiro. Por su parte, el futbolista se sumó al viaje para reencontrarse con su pareja y disfrutar juntos de unos días en uno de los destinos más elegidos del Caribe mexicano.

A través de sus redes sociales, Mauro Icardi decidió compartir parte de la experiencia con sus seguidores. El delantero publicó un álbum de imágenes que permite conocer algunos detalles de sus vacaciones y dejó en evidencia el clima de intimidad que atraviesa junto a la protagonista de la escapada.

Unas vacaciones a pura playa

Unas vacaciones a pura playa

Entre las postales que integran la publicación se destacan los paisajes de aguas cristalinas, la vegetación tropical y los rincones paradisíacos que eligieron para desconectarse. Las fotografías transmiten una atmósfera de serenidad y muestran el escenario que la pareja encontró para alejarse, al menos por unos días, del ruido mediático.

Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue la que el futbolista le tomó a la China Suárez en bikini. Icardi compartió la fotografía con una actitud de evidente admiración hacia su pareja y aprovechó la publicación para presumirla ante sus millones de seguidores, en una muestra pública de su vínculo.

El mensaje que acompañó el álbum también tuvo un tono íntimo y personal. "Un poco de nosotros", escribió Mauro Icardi al presentar la selección de imágenes. Con esa breve frase, el delantero reunió diferentes escenas de la escapada y permitió que sus seguidores se asomaran a algunos momentos de su vida lejos de las canchas.

Unas vacaciones a pura playa

Unas vacaciones a pura playa

Las vacaciones no se limitaron a la playa y al descanso. Durante su estadía en Playa del Carmen, la pareja también aprovechó para realizar salidas nocturnas y conocer propuestas vinculadas con el arte, la gastronomía y el entretenimiento. Así, los días en México combinaron actividades para disfrutar en pareja con experiencias propias de un destino turístico internacional.

De esta manera, Eugenia China Suárez y Mauro Icardi volvieron a compartir imágenes de su relación y de sus días de descanso, esta vez desde un escenario paradisíaco. Entre postales románticas, paseos y encuentros familiares, ambos dejaron ver cómo transcurre su escapada mexicana, con el foco puesto en disfrutar de su tiempo juntos.

Unas vacaciones a pura playa