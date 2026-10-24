La preocupación por Felipe Pettinato volvió a instalarse en el mundo del espectáculo luego de que trascendiera que fue internado en las últimas horas en un hospital público. La información se conoció a través de Sálvese Quien Pueda (SQP), el ciclo de América TV, donde dieron algunos detalles sobre la situación que atraviesa el mediático.

La encargada de comunicar la noticia fue Pía Shaw, quien explicó que el hijo de Roberto Pettinato necesita atención médica por un cuadro relacionado con su salud mental. Sin embargo, la periodista evitó brindar información que permitiera identificar el establecimiento en el que se encuentra y tampoco precisó cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado.

Durante el programa, la panelista señaló que se trata de una problemática que Felipe viene afrontando desde hace tiempo. “Tiene que ver con su salud mental, algo que viene trabajando mucho él en lo personal y rodeado de su familia”, explicó al referirse a la internación y al acompañamiento que recibe de sus seres queridos.

En medio de la conversación, surgieron preguntas sobre una posible relación entre este episodio y los antecedentes de consumo de sustancias de Felipe Pettinato. Frente a esas consultas, Shaw mantuvo la cautela y no confirmó que ese fuera el motivo del ingreso al hospital, por lo que no hay precisiones públicas que permitan establecer una causa concreta.

La periodista también hizo referencia al contexto personal que rodea al mediático y a las dificultades que atravesó durante los últimos años. “Tiene que ver con lo que viene atravesando en los últimos años”, sostuvo, sin profundizar en cuestiones privadas ni ofrecer un diagnóstico sobre su estado actual.

La noticia vuelve a poner el foco en la situación de Felipe Pettinato, quien en los últimos años permaneció en el centro de la atención pública tanto por sus problemas personales como por los distintos procesos judiciales que enfrentó. Su entorno, por ahora, mantiene la reserva sobre los detalles de esta nueva internación.

¿Qué pasó con Felipe Pettinato?

Uno de los episodios más graves ocurrió en mayo de 2022, cuando se produjo un incendio en su departamento en el que murió Melchor Rodrigo, su amigo y neurólogo. Por ese hecho, en abril de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte.

La sentencia también fue unificada con una condena anterior por abuso sexual simple, dictada en 2024. Entre las condiciones que debe cumplir se encuentra la continuidad de un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por consumo de drogas. Mientras tanto, la principal incógnita pasa por la evolución de su salud: hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su cuadro ni sobre una posible fecha de alta.