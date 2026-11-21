La escapada romántica de La China Suárez y Mauro Icardi sigue dejando postales que no pasan inadvertidas. Esta vez, la actriz llamó la atención al compartir imágenes de sus días en Uruguay, donde disfrutó del entorno natural, se acercó a los caballos del establecimiento y posó con una bikini animal print que se convirtió en una de las protagonistas de sus publicaciones.

El viaje tuvo como escenario una estancia rodeada de vegetación y espacios abiertos, ideal para desconectarse de la rutina. Entre las fotografías que publicó Eugenia Suárez apareció luciendo un traje de baño estampado, un short de jean corto y accesorios dorados. Con el pelo recogido, también aprovechó el paisaje campestre para fotografiarse junto a los animales que había en el lugar.

Pero las imágenes no fueron lo único que compartió la pareja. Mauro Icardi también mostró diferentes momentos de la estadía y dejó en evidencia que el romance atraviesa un momento de mucha complicidad. En una de las publicaciones, el futbolista se encargó de fotografiar a su novia y acompañó la postal con una dedicatoria que despertó comentarios entre sus seguidores.

El viaje inesperado de la China y Mauro

Además, los dos protagonizaron un intercambio romántico durante un paseo en un vehículo abierto por el predio. "¿Adónde me llevás?", preguntó la actriz mientras Icardi conducía. "A perdernos", respondió el delantero. La reacción de ella no tardó en llegar: "¡Oh! Te amo. Gracias, mi amor", expresó, dejando registrado el momento en sus historias de Instagram.

Otro de los momentos que tuvo repercusión fue cuando Icardi decidió ponerse al frente de la parrilla y preparar un asado. La China registró la escena y musicalizó el video con "Quién es ese hombre", de Ángela María Forero, sumando una cuota de humor a la publicación. La postal mostró al futbolista disfrutando de una actividad lejos de las canchas.

La pareja también compartió imágenes de sus recorridas por el establecimiento y de los momentos que pasó junto a los caballos. En otra fotografía, La China Suárez apareció besando a Mauro en la mejilla mientras ambos viajaban en el mismo vehículo. Las demostraciones de cariño se multiplicaron durante la escapada.

El viaje inesperado de la China y Mauro

El destino elegido fue Uruguay, donde se alojaron en Campo de Magnolias, la chacra de la diseñadora Natalia Antolín, amiga de la actriz. No es la primera vez que Eugenia visita el lugar: ya había estado allí anteriormente y también lo había compartido con sus seguidores. El establecimiento cuenta con amplios espacios verdes y distintas comodidades para disfrutar de una estadía de descanso.

Las publicaciones llegaron en medio de la exposición mediática que rodea a Mauro Icardi, Wanda Nara y los conflictos judiciales que involucran al futbolista y a Martín Migueles. Sin embargo, durante estos días, la actriz y el delantero eligieron mostrar otra faceta de su relación: paseos, declaraciones de amor, asados y fotografías románticas que volvieron a ubicarlos en el centro de la conversación.