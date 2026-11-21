La historia de una de las propiedades más conocidas del mundo del espectáculo y el fútbol tiene nuevos protagonistas. La antigua mansión de Shakira y Gerard Piqué, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Barcelona, fue adquirida por Lamine Yamal, la joven figura del FC Barcelona, quien decidió realizar importantes remodelaciones para convertirla en su nuevo hogar junto a su novia, Inés García.

La operación inmobiliaria se habría concretado a finales de 2025 por una cifra cercana a los 11 millones de euros. La residencia se encuentra en Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, y permaneció durante más de dos años en el mercado después de la separación de la cantante colombiana y el exfutbolista español. Ahora, el delantero comenzó una nueva etapa en el lugar.

Las dimensiones de la propiedad explican por qué generó tanta repercusión. El complejo cuenta con aproximadamente 3.800 metros cuadrados, distribuidos en diferentes niveles, y una superficie habitable superior a los 700 metros cuadrados. Entre sus instalaciones se destacan seis dormitorios, cinco baños, amplios jardines, terrazas y una cocina de grandes dimensiones con una isla central.

La nueva mansión de Yamal ¡Antes era de Shakira!

Pero el lujo no termina en los ambientes interiores. La mansión dispone de dos piscinas, una interior y otra exterior, gimnasio privado, cancha de fútbol, pista de pádel y hasta una sala de cine. También conserva un espacio muy particular para quienes conocen la historia de sus anteriores propietarios: el estudio de grabación que utilizaba Shakira durante su convivencia con Gerard Piqué.

Desde que concretó la compra, Lamine Yamal impulsó diferentes trabajos para adaptar la vivienda a sus necesidades personales y deportivas. Entre las modificaciones previstas aparecen mejoras en las instalaciones de entrenamiento y recuperación física, además de la posibilidad de transformar algunos ambientes en espacios multimedia. Las obras quedaron expuestas en distintas fotografías que circularon en medios españoles, donde se observaron trabajadores, maquinaria y materiales de construcción.

La remodelación también contempla los gustos de Inés García, con quien el futbolista comenzó a compartir definitivamente la residencia. Entre las novedades que trascendieron aparece una sala de ballet especialmente acondicionada para que su pareja pueda practicar danza, además de un vestidor personalizado con espejos iluminados, amplios espacios de guardado y sectores destinados a organizar sus accesorios.

La nueva mansión de Yamal ¡Antes era de Shakira!

La nueva convivencia también incluye a dos integrantes muy especiales: Copito y Coco, los cachorros golden retriever que la pareja presentó en sus redes sociales. De hecho, uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores fue un comentario de Yamal en una publicación de Inés: “Nuestros hijos”. La pareja también estaría acondicionando determinados sectores de la propiedad para que los animales tengan sus propios espacios.

Así, la antigua residencia de Shakira y Piqué comienza a escribir una historia completamente diferente. Mientras la cantante colombiana y el exdefensor del Barcelona dejaron atrás aquella etapa familiar, Lamine Yamal e Inés García transformaron la mansión en el escenario de su nueva vida juntos, con una inversión millonaria y reformas que todavía continúan.