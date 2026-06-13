La historia entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo. En medio de la estadía del futbolista en Argentina, comenzaron a circular fotografías donde se lo ve compartiendo una salida junto a sus hijas, Francesca e Isabella, acompañadas también por la actriz. Las postales rápidamente se viralizaron y generaron todo tipo de reacciones.

Mientras continúan las diferencias entre Wanda Nara y Mauro Icardi, especialmente por cuestiones vinculadas a la crianza de las niñas, el delantero retomó el contacto con sus hijas durante los últimos días. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, la presencia de la China Suárez en esos encuentros volvió a despertar críticas y especulaciones sobre el vínculo entre las partes.

Las imágenes fueron difundidas por la periodista Paula Varela, quien mostró distintos momentos de una jornada deportiva protagonizada por Rufina Cabré, la hija mayor de la actriz. Allí se pudo ver a Icardi, Francesca, Isabella y la China Suárez acompañando a la adolescente durante un partido de hockey.

¿Provocación o normalidad?

“Esta mañana todos apoyando a Rufi en su partido”, escribió la panelista al compartir una de las fotografías. En otra de las imágenes también apareció Nicolás Cabré, quien asistió para acompañar a su hija en la actividad deportiva. La postal que más repercusión generó fue la de un afectuoso abrazo entre la China Suárez, Mauro Icardi y una de las pequeñas.

La cercanía de la actriz con las hijas de Wanda Nara viene siendo motivo de debate desde hace tiempo. Para algunos seguidores de esta mediática historia, las apariciones públicas representan una provocación directa. Otros, en cambio, consideran que forman parte de la convivencia habitual de una familia ensamblada que intenta construir nuevos vínculos.

Pero la polémica no terminó allí. En las últimas horas también resurgieron las comparaciones entre Wanda Nara y la China Suárez luego de que salieran a la luz fotografías del reciente viaje de la pareja a las Maldivas. Usuarios en redes sociales detectaron coincidencias con unas vacaciones que años atrás habían realizado la empresaria y el futbolista en ese mismo destino.

El tema fue analizado en el programa de Marina Calabró y Luis Ventura, donde el periodista Santiago Sposato presentó un informe comparativo entre las imágenes actuales y las del pasado. “¡Es el mismo cuarto! Estuvieron en el mismo colchón. Es la misma palmera. Pidió la misma habitación”, lanzó durante la emisión.

Por su parte, la abogada Ana Rosenfeld fue tajante al ser consultada sobre el tema. “Todo es una provocación, no es una asignatura pendiente de Icardi, es más una asignatura de la señora”, opinó. Mientras tanto, Wanda Nara optó por mantener silencio sobre las nuevas fotografías, aunque el revuelo mediático vuelve a colocar a los tres protagonistas en el centro de una novela que parece lejos de terminar.