La reciente escapada de Mauro Icardi y China Suárez a las Islas Maldivas volvió a colocarlos en el centro de la escena mediática. Esta vez, la polémica surgió luego de que el futbolista compartiera en sus redes sociales una imagen de la actriz posando sin ropa durante sus vacaciones, una publicación que rápidamente generó comentarios y debates.

Quien no dejó pasar el episodio fue Natalie Weber, que en el programa Pasó en América lanzó una dura crítica contra el delantero del Galatasaray. Según la panelista, la fotografía no fue una simple postal romántica de la pareja, sino una acción con una intención mucho más profunda vinculada a Wanda Nara.

Con su estilo irónico, Weber presentó el tema al aire con una frase cargada de sarcasmo. “Hoy vamos a hablar de un ser de luz que yo nunca ataco. Me cae bárbaro. Es un jugador de fútbol que subió una foto que para mí es polémica y provocadora”, comentó antes de apuntar directamente contra Mauro Icardi.

Natalie Weber sin piedad contra Icardi

La panelista también hizo referencia al contexto del viaje y remarcó que el futbolista y la actriz eligieron las Islas Maldivas para disfrutar de unos días juntos. “Estamos hablando de Mauro Icardi, que se fue a las Islas Maldivas con la China Suárez”, señaló durante el ciclo conducido por Sabrina Rojas y Tartu.

Al analizar la imagen en cuestión, Natalie Weber destacó la belleza de la actriz, aunque insistió en que el foco debía ponerse en el mensaje detrás de la publicación. “La postal es de ella, espléndida. Desnuda. Le tapa sus partes”, expresó, dejando en claro que su cuestionamiento no apuntaba a la protagonista de la foto.

En ese momento, Sabrina Rojas intervino para aportar su mirada sobre la escena. “Ella le sale en tetas y en ‘casita’. Y él desde lejos le saca una foto”, comentó la conductora, mientras el debate continuaba girando alrededor de la exposición pública de la pareja.

Natalie Weber sin piedad contra Icardi

Sin embargo, para Weber el punto más importante no era la imagen en sí misma. La panelista recordó que años atrás Mauro Icardi había viajado al mismo destino junto a Wanda Nara y que en aquella oportunidad había compartido una fotografía muy similar. “Él se fue con Wanda Nara a Maldivas cuatro años atrás. Subió la misma foto. Esa es la parte donde está provocando”, sostuvo.

Para cerrar su análisis, Natalie Weber fue contundente respecto de lo que considera una indirecta dirigida a la empresaria. “¿Qué quiere decir con mostrar una foto en bolas? Primero, estuve en el lugar donde estuve con vos y, encima, te la muestro en bolas porque está espléndida”, sentenció. Sus declaraciones no tardaron en viralizarse y volvieron a instalar a Mauro Icardi, China Suárez y Wanda Nara en el centro de la conversación.