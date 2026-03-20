El actor Chuck Norris, cuyo verdadero nombre era Carlos Ray Norris había nacido en Oklahoma el 10 de marzo de 1940 y además fue un artista marcial, campeón mundial de karate en varias ocasiones, obtuvo cinturones negros en disciplinas como Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-jitsu brasileño, y fundó su propio sistema marcial, Chun Kuk Do.

Tras servir en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se destacó en competiciones de artes marciales y debutó en el cine como antagonista de Bruce Lee en Operación dragón (1972), mientras que se convirtió en estrella de acción durante los años 80 con películas como Fuerza Delta, Desaparecido en combate y Lone Wolf McQuade.

Su mayor popularidad televisiva llegó con la serie Walker, Texas Ranger (1993-2001), donde interpretó al ranger Cordell Walker durante ocho temporadas.

Más allá de su carrera, Norris es conocido por el fenómeno de internet de los “Chuck Norris facts”, una serie de exageraciones humorísticas sobre su supuesta fuerza e invencibilidad que se popularizaron a mediados de los 2000.

En 1958, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como policía militar y fue enviado a la Base Aérea Osan, Corea del Sur donde Norris adquirió el apodo de Chuck y comenzó su formación en las artes marciales Taekwondo, Tang Soo Do, coreanas, judo japonés y algo de hapkido. Cuando regresó a los Estados Unidos, continuó sirviendo como guardia en la Base de la Reserva Aérea March Joint, ubicada en California.

A su regreso a los Estados Unidos comenzó a practicar boxeo, karate, y participó en numerosas competiciones de karate deportivo, años después practicó jiu-jitsu brasileño, el sistema de lucha brasileño que enfatiza las técnicas de suelo, mientras que trabajó asimismo para la compañía aeronáutica Northrop y posteriormente abrió una exitosa escuela de lo que en ese entonces se conocía como karate coreano.

Sus películas

Dentro del conjunto de películas en las que actuó se recuerda la protagonizada junto a Bruce Lee, El Furor del Dragón, donde al final se enfrenta en un combate épico a Tang Lung (Bruce Lee) en el Coliseo de Roma, siendo derrotado.

Después de ese filme, Norris actuó en diversas películas de acción, la mayoría de ellas interpretando papeles de héroe, en donde mostró sus habilidades marciales.

En tanto, fue famoso por protagonizar la serie de televisión Walker, Texas Ranger desde 1993 hasta 2001.

Por otro lado, Norris interpretaba al Ranger de Texas Cordell Walker, un policía tejano duro que defendía a toda costa los buenos valores, así como también la ley y la justicia.

Finalmente, en esta serie lo acompañaban Clarence Gilyard Jr. (James Trivette), Noble Willingham (C.D. Parker) y Sheree J. Wilson (Alex Cahill).