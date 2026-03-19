La tensión alrededor de María Becerra sumó un nuevo capítulo tras las fuertes declaraciones de Ailín Becerra, quien confirmó una situación que habría marcado un antes y un después en la carrera de la artista. Todo ocurrió en la previa de su histórico show en River, uno de los momentos más importantes de su vida.

La revelación se dio en una charla con Martín Cirio, donde Ailín no dudó en exponer lo que, según su versión, sucedió dentro de “Los del Espacio”. “A María la echaron del grupo de ‘Los del Espacio’, la eliminaron del grupo y uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles”, aseguró.

El dato que más impactó tiene que ver con el momento en que todo ocurrió. Según relató, la decisión fue tomada justo antes de un evento clave. “Sabiendo que ella tenía el River, la sacan del grupo horas antes de salir a hacer la última prueba de sonido”, explicó.

Ese episodio tuvo un fuerte impacto emocional en la cantante. “Mi hermana no podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta, fue como un quiebre”, reveló Ailín, dejando en claro el nivel de angustia que atravesó María Becerra en ese instante.

Estas declaraciones se suman a lo que ya había anticipado Yanina Latorre, quien habló de una interna caliente dentro del grupo, incluyendo tensiones con Emilia Mernes. En ese contexto, el testimonio cobra aún más fuerza.

“Hasta ese entonces no sé si estaba todo bien o no, pero tenían un grupo y hablaban siempre por ahí, eran como amigos”, agregó Ailín, marcando el contraste entre la relación previa y el abrupto desenlace que habría sufrido su hermana.

El conflicto involucra a figuras como Duki, Rusherking, Thiago PZK, FMK y Lit Killah, quienes formaban parte del colectivo musical que ahora quedó en el centro de la polémica.

Por ahora, ninguno de los señalados salió a responder públicamente. Sin embargo, la reacción de Ailín ante la pregunta de Cirio sobre si el artista que llamó a María empieza con “L” ,respondida con un sugestivo “puede ser”, no hizo más que aumentar las sospechas.