A pocos días de su esperado regreso a Buenos Aires, AC/DC enfrentó una preocupación cuando Stevie Young, guitarrista rítmico y sobrino de Angus Young, fue internado en un hospital local.

El portavoz oficial del grupo confirmó que el músico de 69 años fue ingresado "por precaución" en el Sanatorio Mater Dei, donde se le realizan una serie de estudios médicos. Según el comunicado, "Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes".

La noticia generó inquietud entre los fanáticos que adquirieron entradas para los shows programados en el estadio de River Plate, pero la productora DF Entertainment emitió un mensaje para tranquilizar al público. En sus redes sociales aclararon que, a pesar del malestar inicial, el guitarrista se encuentra "bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subir al escenario el lunes".

Stevie Young, nacido el 11 de diciembre de 1956 en Glasgow, Escocia, es un miembro fundamental dentro del legado familiar de AC/DC. Sobrino de Angus y Malcolm Young, fundadores de la banda, ocupa el rol de guitarrista rítmico y corista, sosteniendo la base sonora que caracteriza al grupo.

Historia viva del rock

Su vinculación con la banda se remonta a 1988, cuando reemplazó temporalmente a Malcolm durante una gira por Estados Unidos, mostrando una notable semejanza musical y escénica que sorprendió a los seguidores. Antes de consolidarse en AC/DC, tuvo una trayectoria en la escena británica del hard rock con la banda Starfighters, que incluso teloneó a AC/DC en los años 80.

En 2014, tras la retirada de Malcolm Young por problemas de salud, Stevie fue convocado para grabar el álbum Rock or Bust y desde entonces se convirtió en miembro estable. Participó también en el disco Power Up y en las giras recientes, preservando el ADN sonoro del grupo.

A pesar del inesperado episodio de salud, se espera que Stevie Young salga a escena junto a AC/DC en los conciertos de River Plate programados para el 23, 27 y 31 de marzo, ante estadios completamente agotados, manteniendo la potencia y legado que han marcado la historia del rock.