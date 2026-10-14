El Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE 2026) continúa su recorrido por Neuquén con nuevas funciones en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). Bajo el lema Historias para conversar el presente y pensar el futuro, la XXII edición propone películas que abordan temas como la libertad, la identidad, los vínculos familiares y las decisiones que atraviesan la vida cotidiana.

Las próximas proyecciones se realizarán los martes 20 y 27 de octubre, a las 19, con producciones de República Checa, Austria y Países Bajos. La iniciativa busca acercar al público distintas expresiones del cine europeo contemporáneo, con relatos que combinan humor, drama, memoria y actualidad.

Una de las películas anunciadas es Voces de libertad, dirigida por Jiří Mádl. La producción checa, estrenada en 2024, tiene una duración de 131 minutos y está recomendada para mayores de 13 años. Ambientada en la década de 1960, en una radio de Checoslovaquia, narra la historia de un grupo de periodistas que arriesga todo para difundir información independiente frente a la censura estatal y el hostigamiento de la policía secreta.

Las proyecciones se realizarán los martes 20 y 27 de octubre a las 19, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

Otra de las historias presentadas en la programación gira en torno a Matthias, quien dirige una exitosa agencia de alquiler de amigos. Sin embargo, cuando su novia Sophia termina la relación, su vida se transforma en un caos absurdo. La película forma parte de la selección vinculada a Austria y propone una mirada atravesada por el humor sobre las relaciones personales.

La propuesta también incluye una historia familiar centrada en Jippie No More, un adolescente de 16 años con síndrome de Down que viaja al campo junto con su familia para celebrar la boda de su hermana mayor. Entre preparativos, discusiones, canciones y encuentros, el joven descubre el amor y la tristeza de no ser correspondido, mientras encuentra en su familia un espacio de pertenencia.

La XXII edición del festival reúne historias de distintos países para reflexionar sobre la libertad, la identidad y los vínculos humanos.

El encuentro es convocado por la Unión Europea en Argentina y cuenta con el apoyo de embajadas e institutos culturales de 18 países europeos. En esta edición, la programación reúne 18 películas de 18 países y se desarrolla en distintas localidades del país. En Neuquén, las funciones serán con entrada libre y gratuita, hasta agotar las 290 localidades del auditorio del MNBA.