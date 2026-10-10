Una pregunta sobre Wanda Nara alcanzó para despertar la reacción más picante de Susana Giménez durante una cena de gala que reunió a distintas personalidades del espectáculo. Frente a las cámaras de Intrusos (América TV), la diva escuchó una comparación entre ambas conductoras y dejó en claro que los números de su carrera eran su principal argumento.

El encargado de instalar el tema fue Alejandro Castelo, quien le planteó directamente: "Viste que se hablaba que Wanda a la edad que tiene supuestamente hizo más que vos a la misma edad...". La consulta hacía referencia a los comentarios que circularon sobre las trayectorias de ambas figuras y la posibilidad de establecer un paralelismo entre sus recorridos profesionales.

Lejos de mostrarse incómoda, Susana Giménez recibió la comparación entre risas y contestó sin demasiadas vueltas. "Jajaja Me da gracia. Mi amor: hice 35 películas, 10 obras de teatro...", lanzó la conductora, enumerando parte de los trabajos que realizó durante su carrera y marcando una diferencia con la trayectoria de Wanda Nara, actual figura de MasterChef Celebrity.

La respuesta de Susana no incluyó una crítica directa al desempeño televisivo de Wanda, pero sí dejó una chicana sobre la comparación entre ambas. Al recordar la cantidad de películas y obras teatrales que protagonizó, la diva puso el foco en su experiencia artística y respondió con humor a la idea de que la empresaria hubiera conseguido más logros a una edad similar.

La entrevista también tuvo un momento afectuoso cuando apareció Lorna, reconocida seguidora de la conductora, con quien compartió un abrazo. En ese mismo encuentro, Susana Giménez habló sobre sus planes para diciembre y manifestó su deseo de acompañar a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en su casamiento. "Supongo que sí iré al casamiento de Tini porque la amo", aseguró.

Otro de los temas que surgieron fue la posibilidad de llevar la historia de Susana a una producción audiovisual, en medio del interés por las series biográficas de figuras del espectáculo. Consultada sobre ese proyecto, la conductora aclaró que "todavía falta" y que "no hay ninguna actriz elegida", descartando así que exista una protagonista confirmada para interpretarla.

Aunque habló de distintos asuntos durante su paso por la gala, fue la comparación con Wanda Nara la que dejó la declaración más filosa de Susana Giménez. Entre carcajadas y recuerdos de su extensa carrera, la diva respondió a quienes enfrentan sus trayectorias y volvió a poner sobre la mesa su recorrido por el cine, el teatro y la televisión.