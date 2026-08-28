El Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén prepara una variada agenda cultural para la primera semana de septiembre, con propuestas que combinan cine, música y artes visuales. Desde el miércoles 2 y hasta el domingo 6, vecinos y visitantes podrán participar de distintas actividades con entrada libre y gratuita, sujetas a la capacidad de las salas.

La programación comenzará el miércoles 2 de septiembre a las 18, en el auditorio del museo, con la proyección del documental Mujeres de la Tierra. La producción, dirigida por Miguel Mirra y Susana Moreira, aborda el trabajo colectivo de campesinas vinculadas a programas de agricultura familiar y fue rodada en distintas provincias argentinas. El documental tiene una duración de 82 minutos y fue estrenado en marzo de 2026.

“Mujeres de la Tierra” se proyectará el miércoles 2 de septiembre en el auditorio del MNBA.

La música tendrá su espacio el viernes 4 de septiembre a las 19, con la presentación de Claudio Monteverdi. Palabras, afectos y suspiros, a cargo del Ensamble Vocal Cuatro Quintos, elenco estable de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue. La propuesta contará con Gisela Gregori en bajo continuo, Maximiliano Gallo en preparación vocal y la dirección de Manuela Saralegui.

El domingo 6, en tanto, el Coro San Rafael celebrará su décimo aniversario con una presentación junto al Coro Polifónico de la Provincia de Neuquén. El concierto será a las 19 en el auditorio del MNBA y permitirá poner en escena el trabajo de un espacio artístico y terapéutico creado en 2016, que promueve la socialización y estimula distintas capacidades a través de la actividad coral.

El Coro San Rafael celebrará sus diez años con una presentación junto al Coro Polifónico de la Provincia de Neuquén.

A estas actividades se suman las exposiciones que continúan en las salas del museo. Grete Stern – Fotografías propone un recorrido por la obra de la reconocida fotógrafa, mientras que Del Riachuelo al Wallmapu, de Adolfo Bellocq, reúne más de 100 obras y aborda distintas dimensiones de su producción artística. También permanece disponible la muestra de patrimonio del MNBA y del MNBA Neuquén, organizada a partir de cuatro ejes temáticos. Todas las propuestas cuentan con entrada libre y gratuita.