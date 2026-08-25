El programa “Vivenciar el Teatro 2026” busca acercar a estudiantes de nivel medio y terciario de Neuquén a una experiencia teatral que combine entretenimiento, aprendizaje y reflexión. La propuesta se desarrolla en el Teatro Independiente El Zaguán de Plottier y tiene como protagonista a la obra “Esto”, de Alejandra Varela, interpretada por el elenco Trama Palabra.

Tamara Frezza, directora, actriz y profesora de Arte Dramático, brindó detalles de la propuesta y de la obra durante una entrevista en el programa La noche cae, la radio se enciende, que se transmite por AM550. En ese marco, explicó los principales ejes de una iniciativa que busca que los estudiantes puedan acercarse al teatro desde una mirada educativa, crítica y participativa.

“Esto” propone reflexionar sobre el poder de la palabra y las consecuencias que puede generar un malentendido.

La obra plantea una situación cotidiana que rápidamente se transforma en un conflicto de mayor intensidad a partir de una palabra imprecisa. Cuatro personajes quedan atrapados en una espiral de tensión, interrogatorios e incomunicación, en una historia que utiliza elementos del teatro del absurdo para reflexionar sobre cómo el lenguaje puede convertirse en una herramienta de poder y violencia.

La propuesta está pensada como una herramienta pedagógica que permite trabajar contenidos vinculados con Lengua y Literatura, Teatro, Comunicación, Artes Visuales, Construcción de Ciudadanía y Educación Sexual Integral (ESI). Entre los ejes se encuentran la violencia simbólica, el derecho a la palabra, los vínculos intergeneracionales, la convivencia escolar y el poder de construir relatos sobre la realidad.

El elenco Trama Palabra acompaña a los estudiantes después de cada función con un espacio de debate y reflexión.

Uno de los aspectos centrales del programa es que la experiencia no termina cuando cae el telón. Las escuelas reciben un dossier pedagógico para trabajar antes de la función y, posteriormente, los estudiantes participan de un espacio de mediación y debate con el elenco. Allí pueden conversar sobre la obra, la técnica teatral y los distintos roles que forman parte de una producción escénica.

Una experiencia que busca formar espectadores críticos

Desde la organización destacan que el teatro permite recuperar el valor del encuentro presencial y de la atención sostenida frente al consumo individual de pantallas y redes sociales. El proyecto apunta a que los estudiantes no sean únicamente espectadores, sino que puedan desarrollar una mirada crítica y reflexionar sobre los temas que plantea la obra.

El programa “Vivenciar el Teatro” ya acercó a más de 2.000 estudiantes al Teatro El Zaguán de Plottier.

El programa cuenta además con una trayectoria de más de cinco años y ya permitió que más de 2.000 estudiantes visitaran el Teatro El Zaguán para participar de sus diferentes propuestas. Las funciones anteriores incluyeron obras como “El teatro y su Encanto”, “Paranormales” y “La ley del padre”.

Cuándo y dónde son las funciones

El cronograma 2026 contempla funciones los viernes 21 y 28 de agosto, 11 y 18 de septiembre, y 16 y 23 de octubre, sujetas a disponibilidad de reserva. Hay turnos por la mañana, la tarde y la noche, con una duración aproximada de una hora y quince minutos, incluyendo la obra y la charla con el elenco.

“Vivenciar el Teatro 2026” propone una experiencia que va más allá de la función, con actividades antes y después de la puesta en escena.

Las funciones se realizan en el Teatro Independiente El Zaguán, ubicado en avenida San Martín 239 de Plottier. Las escuelas interesadas deben realizar una reserva previa y enviar los datos de la institución, docente responsable, teléfono y cantidad de estudiantes y adultos que asistirán. La organización solicita reservar con al menos dos semanas de anticipación.