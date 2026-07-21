La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 continúa dejando repercusiones fuera del ámbito deportivo. En las últimas horas, Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que usuarios detectaran una interacción de la cantante española en TikTok, situación que provocó un intenso debate en las redes sociales y despertó cuestionamientos de parte de seguidores argentinos.

Todo comenzó cuando varios usuarios advirtieron que Rosalía había compartido en su perfil un video publicado por Mía Khalifa, quien durante todo el Mundial expresó públicamente su respaldo a España. La publicación rápidamente comenzó a circular en X, donde miles de personas interpretaron el gesto como una celebración de la caída del conjunto argentino en la final.

El video en cuestión mostraba a Mía Khalifa festejando la consagración española mientras sonaba "La perla", uno de los temas incluidos en el álbum Lux de Rosalía. Junto a las imágenes aparecía la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", un mensaje que muchos usuarios asociaron directamente con los hinchas argentinos y que alimentó aún más la polémica.

Las críticas no tardaron en multiplicarse. Numerosos fanáticos aseguraron sentirse decepcionados por la actitud de la artista, recordando el vínculo que siempre mostró con el público argentino y el éxito que cosechó en cada una de sus presentaciones en el país. Entre los comentarios más compartidos apareció uno que resumía el malestar: "Que festeje el triunfo de su país está perfecto. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos 'unas perlas' me parece bastante hipócrita".

En medio del revuelo, otros usuarios también rescataron antiguas declaraciones de cariño de Rosalía hacia la Argentina. Incluso recordaron una de sus canciones en la que menciona a Buenos Aires con la frase: "En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires", lo que incrementó el desconcierto entre parte de sus seguidores.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron negativas. Un sector de los fanáticos salió a defender a la cantante y sostuvo que el reposteo podría haber estado motivado únicamente porque el video utilizaba una canción de su autoría, sin que eso implicara una adhesión al mensaje o una burla hacia la Selección argentina.

La Rosalía contra el equipo de Messi

Mientras la discusión continúa creciendo en redes sociales, comenzaron a aparecer publicaciones que impulsan un boicot a los recitales que Rosalía tiene previstos en Buenos Aires. Algunos usuarios incluso pidieron que quienes adquirieron entradas soliciten la devolución como forma de expresar su descontento por lo ocurrido.

Hasta el momento, no existe ningún comunicado oficial de Rosalía sobre la controversia ni tampoco modificaciones en sus presentaciones en Argentina. Aun así, el episodio volvió a poner a la artista en el centro de la conversación y mantiene abierto el debate entre quienes consideran que solo celebró el título de España y quienes creen que el gesto resultó desafortunado para un público argentino que todavía procesa la derrota en la final del Mundial 2026.