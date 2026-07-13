Argentina logró su clasificación a las semifinales del Mundial tras superar a Suiza 3 a 1 en la prórroga, un resultado que encendió las redes sociales con celebraciones y reacciones de figuras vinculadas al fútbol nacional.

Entre las publicaciones más comentadas se destacó la de Claudia Villafañe, empresaria y exesposa de Diego Maradona, quien compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto antigua suya junto al astro, editada digitalmente para que su clásico tapado de piel mostrara las franjas celestes y blancas de la bandera argentina. La imagen fue acompañada por la frase “Hermosa mañana, ¿verdad?”, junto a tres banderas argentinas, una expresión que remite a un meme popular originado en una película de Guillermo Francella.

Una publicación que encendió los me gusta

La publicación superó los 250.000 “me gusta” en pocas horas y desencadenó una avalancha de comentarios. El más destacado fue la respuesta de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, que reaccionó con corazones en los colores de la Albiceleste, gesto que sorprendió a los seguidores por la interacción entre dos figuras emblemáticas del fútbol argentino.

Mientras Villafañe celebraba desde las redes, Roccuzzo lo hacía desde las tribunas del estadio de Kansas City, acompañada por sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro—, todos vistiendo la camiseta suplente de la Selección con el número 10, un amuleto personal que Antonela adoptó desde la derrota inicial de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Desde ese partido, Roccuzzo cambió la camiseta titular por la suplente en cada encuentro de la Selección, una práctica que se mantuvo tras la consagración en Qatar y que continuó en la Copa América 2024 y en el debut del Mundial 2026 frente a Argelia, repitiéndose también en el reciente partido contra Suiza.

Claudia Villafañe y Antonela Roccuzzo protagonizan un cruce viral tras el pase de Argentina a semifinales

La llegada de la familia Messi al estadio estuvo acompañada por un operativo de seguridad especial. Antonela ingresó junto a familiares y se ubicó en un palco para seguir el encuentro que terminó con la clasificación argentina. Un video de su llegada se viralizó, sumando más emoción a la jornada.

El próximo desafío de Argentina será el miércoles 15 de julio, cuando enfrente a Inglaterra en una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, tras el esfuerzo y la victoria ante Suiza con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.