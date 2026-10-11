Claudia Villafañe tiene una extensa experiencia en la organización de eventos, pero hubo una boda que le provocó más dolores de cabeza que cualquier otra: la de su propia hija. Durante su participación en La cocina rebelde (El Trece), la empresaria recordó los preparativos del casamiento de Dalma en 2018 y sorprendió con una confesión: “Mi peor clienta fue mi hija Dalma. Fue tremenda”.

La tensión llegó a tal punto que Claudia necesitó apoyarse en una de sus colaboradoras más cercanas para atravesar los preparativos. “Encima Flor, mi mano derecha, izquierda y todo, es la mejor amiga de Dalma. Entonces yo lloraba y Flor me decía decile todo que sí”, contó sobre el papel que tuvo su asistente para intentar mantener la calma mientras organizaban la celebración.

El principal problema surgió por un accesorio que Dalma Maradona quería incorporar a su fiesta. “Ella se casó cuando los lentes que tocabas un botón y cambiaban el color en su momento eran el boom y no los conseguía en ningún lado. Me recorrí todo y nadie los tenía”, explicó Claudia Villafañe en su conversación con Jimena Monteverde y Coco Carreño.

La búsqueda se volvió especialmente angustiante porque se trataba de uno de los pocos pedidos específicos de la novia. Según recordó la organizadora, Dalma llegó a reprocharle: “Esto es la único que te pedí y no lo conseguiste”. Aquellas palabras aumentaron la presión sobre Claudia, que continuó intentando encontrar los accesorios para evitar que su hija se quedara sin el detalle que tanto deseaba.

Sin embargo, la historia terminó con una sorpresa cuidadosamente preparada. “Al final le hice creer que no los habíamos conseguido y pusimos uno en el cubierto de cada invitado y cada uno tenía los lentes después. Me la hizo padecer”, reveló Villafañe. De esa manera, logró cumplir el pedido sin que Dalma descubriera antes de tiempo que finalmente había conseguido los lentes.

La empresaria también aprovechó la conversación para adelantar que la pareja prepara una nueva celebración. Dalma Maradona y Andrés Caldarelli cumplirán diez años de casados en 2028 y tienen previsto renovar sus votos, esta vez con la participación de sus dos hijas. "Van a hacer renovación de votos porque Roma y Azul no estaban y ellas quieren participar", explicó.

Así, Claudia Villafañe podría volver a vivir de cerca una celebración importante para la familia, aunque ahora con Roma y Azul como protagonistas de un momento que no pudieron compartir en 2018. El recuerdo de aquella primera boda dejó al descubierto que, incluso para una organizadora experimentada, cumplir los deseos de su propia hija puede convertirse en uno de los desafíos más difíciles.