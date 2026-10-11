Encontrarse cara a cara con el hombre que, según su relato, acosaba a La Reini provocó en Homero Pettinato una reacción que fue más allá del temor por las amenazas. En PH: Podemos Hablar, contó que la expresión de esa persona lo conectó con recuerdos dolorosos y lo llevó a pensar especialmente en la seguridad de su expareja.

Al describir ese encuentro, el hijo de Roberto Pettinato explicó qué le había sucedido: “Me dio miedo. Más que miedo, me hizo acordar a momentos tristes, momentos tristes familiares y de amigos que he tenido que vivir por la cara, por la expresión”. Su testimonio vinculó lo que vio en ese momento con experiencias personales que habían dejado una marca en su vida.

La preocupación estuvo dirigida especialmente a Sofía Gonet. “Más que ver un peligro, vi un peligro inminente, sobre todo para Sofía, en realidad”, sostuvo. A continuación, puso en palabras lo que temía que pudiera ocurrir: “El miedo era que su obsesión con ella se transforme en odio por ella y que teng esto de ‘si no te puedo tener, te mato’”. Esa posibilidad fue planteada como un temor suyo.

Para entender esa reacción, Homero Pettinato también repasó los contactos anteriores. Según contó, había recibido mensajes y amenazas a través de las redes durante meses, incluso después de terminar su relación con La Reini: “Después de que corté con ella, él seguía cada tanto mandándome mensajes. Es del año pasado a este año”. La ruptura no había puesto fin a esos mensajes.

El conductor describió así el comportamiento que atribuía al hombre: “Este muchacho está totalmente obsesionado con ella y esa obsesión también le despertaba unas fantasías de matarme. Y bueno, siempre las manifestaba cada tanto y de manera intermitente”. De acuerdo con su versión, las amenazas contra él aparecían de forma espaciada, dentro de una situación que se prolongó entre un año y el siguiente.

El relato de Homero Pettinato reunió dos experiencias: recibir esas amenazas y encontrarse personalmente con quien las enviaba. Aunque él había sido destinatario de los mensajes, su preocupación alcanzaba a La Reini y a lo que consideraba un riesgo para ella. Para él, el final de la pareja no había cerrado el episodio que terminó contando públicamente: los mensajes siguieron llegando y el temor también incluía a su expareja.