La posibilidad de terminar su matrimonio con Fabián Cubero enfrentó a Nicole Neumann con una pregunta que le generaba angustia: cómo tomar una decisión personal sin lastimar a sus tres hijas. Al recordar aquella etapa, la modelo contó que no solo le pesaba el final de la pareja, sino también lo que cambiaría para la familia.

Entre los recuerdos de ese proceso, Nicole Neumann destacó una conversación con Gabriel Rolón, el psicólogo que la atendía entonces. Según relató, su respuesta la ayudó a mirar sus necesidades de otra manera: “Cuando uno es es feliz no hace feliz al otro tampoco. Buscá tu felicidad porque vos también te la merecés. Me dijo que era bueno que mis hijas me vieran vulnerable”.

El matrimonio con Fabián Cubero terminó en mayo de 2017, pero aceptar la ruptura había sido difícil para ella. La preocupación por reorganizar la vida cotidiana con las chicas se mezclaba con la frustración de dejar atrás el hogar que habían construido. Seguir juntos tampoco le ofrecía una respuesta: ya no se sentía feliz en esa relación.

Su relato puso en palabras esa disyuntiva: “Era más que nada el tema de los hijos, la frustración de desarmar un matrimonio y decir: ¿me quedo y no soy feliz o hago infelices a mis hijos y me voy?”. Así describió el temor con el que evaluaba separarse, cuando todavía le costaba pensar que su bienestar y el de sus hijas pudieran convivir.

Para atravesar esa angustia, buscó ayuda y le pidió a Rolón que la recibiera: “Me estoy separando. Estoy re deprimida, por favor atendeme”. El terapeuta le hizo un lugar. Nicole Neumann recordó ese pedido como parte de un momento en el que necesitaba acompañamiento para afrontar una decisión que afectaba tanto su vida sentimental como familiar.

Después de la separación de Fabián Cubero, la modelo reconstruyó su vida y formó una nueva familia junto a Manu Urcera, con quien tuvo a Cruz. Sin embargo, al volver sobre lo vivido, su atención estuvo en las dudas que había atravesado como madre y en la ayuda que recibió para encontrar una salida.

Mostrarse vulnerable frente a sus hijas fue una posibilidad que pudo considerar a partir de aquella charla. En el recuerdo de Nicole Neumann, pedir ayuda y reconocer su tristeza también formaron parte de la separación. La conversación con Rolón le permitió pensar en su propia felicidad mientras buscaba cómo acompañar a las chicas durante ese cambio.