La noche de nominaciones dejó uno de los movimientos más fuertes de la semana en : Generación Dorada. Sebastián Cola usó su poder de líder, activó beneficios clave y terminó fulminando a Andrea del Boca y Alejandra Majluf, una decisión que desordenó por completo el tablero de la casa.

El golpe fue inmediato porque Andrea del Boca no llegó a placa por el camino habitual de los votos, sino por una determinación directa del líder. Esa diferencia hizo que la jugada tomara otro peso dentro del juego, ya que la actriz quedó expuesta sin margen para especular con el conteo final.

Antes de definir a sus fulminados, Sebastián Cola también había intervenido en la dinámica con el sistema de tarjetas. Con ese recurso, anuló dos votos contra Nigro y uno contra Yipio, una maniobra que modificó los números y dejó claro que su liderazgo iba a tener incidencia real en la gala.

La placa final quedó conformada por nueve participantes: Cinzia, Zunino, Campanita, Solange Abraham, Luana Fernández, Yipio, Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca. Con esa lista, la definición vuelve a quedar en manos del público, que será el encargado de elegir quién abandona la competencia.

La jugada de Sebastián Cola también generó lectura política dentro de la casa. No solo protegió a algunos jugadores con las anulaciones, sino que además decidió señalar a dos nombres fuertes con la fulminante. Por eso, la presencia de durante la gala.

Dentro de la votación también hubo movimientos que sumaron tensión. Solange Abraham hizo una nominación espontánea contra Zunino y Yipio, mientras otros participantes repartieron sus votos entre nombres como Cinzia, Campanita, Luana y Nigro. A eso se agregaron los votos anulados por las tarjetas, que terminaron alterando el destino de varios jugadores.

Ahora, el clima en Gran Hermano quedó atravesado por la incertidumbre. La fulminante contra Andrea del Boca y Alejandra Majluf dejó expuestas nuevas alianzas, abrió sospechas sobre los próximos movimientos y convirtió a Sebastián Cola en el jugador que marcó el ritmo de una de las placas más picantes de la semana.