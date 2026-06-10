El recuerdo más fuerte de Mirtha Legrand no apareció ligado solamente a una final, sino a una noche de celebración compartida en la calle. En la previa del Mundial 2026, la conductora volvió sobre una escena íntima de Argentina 1978 y la transformó en una confesión cargada de emoción.

La anécdota tuvo como protagonista a Daniel Tinayre, su compañero de vida, con quien salió a vivir el festejo argentino en plena ciudad. Al repasar aquella jornada, la diva eligió ese momento por encima de todos los torneos que atravesó a lo largo de su vida: “Mi mejor recuerdo mundialista es... ay, que fui con Daniel al mundial de aquí de Argentina”.

Ese viaje hacia el pasado llegó mientras Mirtha Legrand se sumaba al clima mundialista con un mensaje dedicado a la Selección de Lionel Scaloni. Antes de hablar del presente, dejó una frase que marcó la dimensión de su vínculo con la Copa del Mundo: “Esta semana comienza el mundial. ¿Usted sabe que yo vi todos los mundiales?”

La frase no pasó inadvertida porque condensa una relación única con la historia del fútbol. Mirtha Legrand nació antes del primer Mundial y atravesó, como espectadora privilegiada, distintas generaciones, figuras y consagraciones argentinas. Por eso también remarcó otro dato enorme dentro de su recorrido personal: “Vi a Argentina campeona tres veces.”

Aquella celebración de 1978 quedó guardada en su memoria por el clima popular que se vivía en las calles. La conductora describió una imagen de euforia colectiva, con vecinos, autos y desconocidos unidos por la alegría del título: “Fuimos recorriendo toda la ciudad y todo el mundo estaba golpeando con algo por felices que estábamos todos”.

De cara al nuevo desafío de la Selección Argentina, la diva no ocultó su deseo de volver a vivir una escena parecida. “Ojalá se vuelve a repetir”, expresó, antes de cerrar su mensaje con una arenga directa para el equipo que llegará al Mundial 2026 como campeón defensor: “¡Arriba Argentina, que va a ser campeón! Sí señor, sí señor.”

Más allá del aliento, la confesión dejó expuesto el peso emocional que tienen los Mundiales en la historia personal de Mirtha. Entre el recuerdo de Daniel Tinayre, la primera estrella conseguida en el país y la ilusión renovada por el equipo de Scaloni, su mensaje mezcló nostalgia, orgullo argentino y expectativa por una nueva fiesta futbolera.