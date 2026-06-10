La coincidencia entre la muerte del Indio Solari y los shows de Lali Espósito en River dejó una escena que muchos leyeron como un homenaje planificado. Sin embargo, la cantante reveló que detrás de ese momento había un dato desconocido: el enlace musical ya existía antes de la noticia que sacudió al rock nacional.

El tramo que despertó tanta emoción apareció cuando No me importa se unió con Ji ji ji, uno de los himnos más reconocidos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Para el público, ese pasaje tuvo un sentido inmediato, porque el fallecimiento del Indio Solari se había conocido apenas un día antes del primer concierto.

En medio de la repercusión por sus dos noches históricas, Lali Espósito decidió contar qué había pasado realmente con ese arreglo. "Al Indio lo vamos a extrañar. Te confieso algo: teníamos el arreglo musical hecho. Terminó siendo un homenaje porque había partido el día anterior al concierto, pero habíamos ensayado ese arreglo desde hace tres meses", explicó.

La revelación cambió la lectura de una de las imágenes más fuertes del fin de semana. No se trataba de una decisión tomada a último momento, sino de una parte del show que ya estaba incorporada al espectáculo y que, por el contexto, terminó recibiendo una carga emocional mucho más profunda.

Todavía movilizada por lo que ocurrió en el estadio, Lali Espósito insistió en que la banda no había preparado ese cruce musical como una despedida. "Nuestro arreglo estaba hecho, fue muy loco. No lo preparamos para eso, fue el doble de emocionante", reconoció, al describir el impacto que generó la coincidencia.

El nombre del Indio Solari atravesó así una celebración que ya tenía peso propio para la artista. Los conciertos de River marcaron un punto enorme en la carrera de Lali Espósito, no solo por la convocatoria, sino también por la manera en que su repertorio dialogó con distintas generaciones de la música argentina.

Hacia el final de su reflexión, la cantante amplió la mirada sobre lo vivido junto a sus fanáticos. "Los que conocen mi historia la conocen bien. Toda esa gente que estuvo en River estuvo por algo que excede lo musical, por el artista que los atraviesa o los emociona de alguna manera". Por eso, el supuesto acuerdo secreto terminó revelando algo más sensible: una coincidencia que transformó un arreglo ensayado en una despedida colectiva al Indio Solari.