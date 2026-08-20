Del convento a los escenarios de Plottier

Las monjas de “Santa Quiero Ser” vuelven a ponerse los hábitos y preparan una nueva función en el Alto Valle. Esta vez, la comedia musical se presentará el domingo 23 de agosto a las 20, en el Cine Teatro "El Zaguán" de Plottier, ubicado en avenida San Martín 239.

La obra propone una historia en la que un problema dentro de un convento termina desencadenando una idea tan inesperada como desopilante: organizar un espectáculo para reunir fondos. Y cuando las religiosas se suben al escenario, mantener el orden parece convertirse en una misión bastante más complicada.

La propuesta combina actuación, música y coreografías a través de una historia que fue creciendo desde sus primeras presentaciones hasta convertirse en un espectáculo del grupo Pulso Teatral.

Una escena que llegó a la televisión

La semana pasada, casi todo el elenco pasó por “Tardes de Primera”, el programa conducido por Huguex Cabrera que se emite de lunes a viernes por el canal de noticias 24/7.

Durante la visita, las actrices interpretaron una escena de la comedia musical y llevaron al estudio una pequeña muestra del desorden que atraviesa la historia. La presentación permitió conocer en vivo parte de los personajes y del tono humorístico de la obra.

Siete personajes y un convento que pierde el control

La historia reúne a un grupo de personajes que aportan distintas dosis de humor al conflicto. Entre ellos está Sor Amnesia, una monja que tiene serios problemas para recordar las cosas y que se convirtió en uno de los roles centrales de la obra.

También aparecen la Madre Superiora, otras religiosas con personalidades muy diferentes y el Padre Gabriel, que intenta sostener cierto orden mientras todo alrededor parece avanzar en dirección contraria.

El resultado es una comedia musical donde el convento se transforma en escenario y sus habitantes terminan involucrados en un espectáculo que nadie parece poder controlar demasiado.

Entradas y todos los datos para verla

La función será el domingo 23 de agosto a las 20 en el Cine Teatro El Zaguán, en avenida San Martín 239 de Plottier.

Para comprar de forma remota se pueden comunicar a los celulares 2984352677 y 2984693826.

Los tickets también pueden adquirirse en distintos puntos de la ciudad:

El Molino Panadería: Zabaleta y Santiago del Estero.

Zabaleta y Santiago del Estero. Convidame: San Martín 10.

San Martín 10. Adobe: Belgrano 127.

Belgrano 127. Alfa Librería: Las Lajas 448.

Después de pasar por General Roca y mostrar parte de la obra en televisión, “Santa Quiero Ser” prepara ahora su desembarco en Plottier con una nueva oportunidad para conocer la historia de estas particulares religiosas arriba del escenario.