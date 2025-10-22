Un convento, un bingo y la hermana cocinera: así empieza "Santa quiero ser", comedia musical y talento local en Cipolletti

La temporada 2025 de “Santa quiero ser” llega a su fin este sábado en Cipolletti, con una propuesta que mezcla humor, música y creatividad local. La obra, dirigida por Leonardo Braun y Santiago Acosta, logró conquistar al público regional gracias a su historia desopilante y un elenco que se entrega por completo en escena.

La trama comienza cuando un grupo de monjas se salva de ser envenenado por la hermana cocinera porque, justo ese día, se escaparon al bingo. Sin dinero para enterrar a sus compañeras fallecidas, deciden montar un musical para recaudar fondos, con la ayuda del cura del convento. Canciones pegadizas, humor absurdo y personajes entrañables construyen una historia que divierte y conmueve al mismo tiempo.

El elenco está formado por artistas no profesionales, que demostraron a lo largo de la temporada que la pasión y el compromiso pueden superar cualquier experiencia académica. La obra pone de relieve cómo el teatro local puede generar experiencias únicas, tanto para quienes actúan como para quienes disfrutan del espectáculo.

Cuándo y dónde:

Función: sábado 25 de octubre

Lugar: Teatro Espacio PueblArte, Chile 855, Cipolletti

Entradas: Reservas y consultas por WhatsApp a Fusión Artes Escénicas: 2984 25-1410

Instagram: @fusion_artesecenicas

La última función promete ser un cierre a la altura de una temporada que combinó humor, música y el entusiasmo de un elenco comprometido con el teatro local.