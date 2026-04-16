Una situación inesperada dentro de un convento es el punto de partida de “Santa Quiero Ser”, la comedia musical que se presentará el domingo 19 en el Teatro El Biombo de General Roca. La obra propone una historia dinámica, con humor constante y una trama que crece a partir de un conflicto simple que se vuelve cada vez más desbordado.

Las actrices Adriana Paponetti, Adriana Belsunegui y Norma González contaron detalles en una entrevista realizada por Huguex Cabrera en el programa Tardes de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias. Allí explicaron que todo comienza con un problema en la cocina del convento. “Tiene algunos inconvenientes que arrancan con la hermana cocinera y eso obliga a organizar un evento para juntar fondos”, señalaron durante la charla.

Tres integrantes del elenco visitaron los estudios de 24/7 Canal de Noticias.

A partir de esa decisión, la historia toma otro ritmo. El convento deja de ser un espacio rígido y se transforma en un escenario. “Se arma un musical y desde ahí todo se desordena. Terminamos en un show donde todas somos estrellas”, resumieron, marcando el eje de la obra.

Los personajes impulsan el caos dentro del convento

La trama se sostiene en un grupo de siete personajes que potencian los enredos. Entre ellos aparece Sor Amnesia, uno de los roles centrales. “Me olvido de todo, soy un desastre, pero ahí está lo divertido”, explicó Norma González sobre su personaje.

La obra nació como parte de una muestra de una escuela teatral, pero su éxito llevó a mantenerla en el tiempo.

A su alrededor, cada figura suma situaciones que alimentan el conflicto: una monja con hábitos poco convencionales, otra que busca agradar constantemente a la madre superiora y un sacerdote que intenta sostener el orden sin demasiado éxito. “El padre tiene que soportar de todo”, contaron entre risas.

El resultado es una sucesión de escenas donde el humor se mezcla con música y coreografías. “La obra tiene baile, canto y actuación, lo damos todo”, remarcaron, destacando el formato de comedia musical.

La obra nació en un taller y creció hasta los escenarios del Alto Valle

El proyecto surgió en 2024 como una muestra de fin de año de la academia Fusión Artes Escénicas. Sin embargo, la respuesta del público llevó a que el elenco decidiera continuar con funciones en distintos espacios. “Gustó tanto que empezamos a presentarla en otros teatros”, recordaron.

Con el tiempo, el grupo se consolidó como compañía independiente bajo el nombre Pulso Teatral, lo que permitió sostener la propuesta y ampliar su alcance en la región.

Cada figura suma situaciones que alimentan el conflicto.

El elenco está compuesto por Silvia Braun como la Madre Superiora, Adriana Belzunegui, Stella Maris Piergentilli, Adriana Papponetti, Norma González y María Laura González, junto a Ana Laura Rodríguez y Néstor Piergentilli en el rol del Padre Gabriel.

La función en General Roca será el domingo 19 en el Teatro El Biombo, ubicado en calle Rodhe 1454. Las entradas se podrán adquirir en puerta desde las 20 o de manera anticipada por transferencia. Para comprar entradas hay que comunicarse a los números 2984352677 y 2984693826. Los tickets tienen un valor de 15 mil pesos y el alias es pulsoteatral 2026. Luego de comunicarse, se debe enviar el comprobante de la transferencia.

“La obra tiene baile, canto y actuación, lo damos todo”, remarcaron.

La obra apunta a un público amplio, con una historia simple pero efectiva: un convento en crisis que, lejos de ordenarse, se convierte en una fiesta inesperada donde cada personaje aporta al caos y al humor.

La entrevista completa: