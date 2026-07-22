“Perla” no representa un elogio dentro de la canción de Rosalía que lleva ese nombre. La artista utiliza el término con ironía para describir a alguien decepcionante, manipulador y emocionalmente dañino, un significado que provocó indignación cuando fue trasladado al terreno futbolístico después de la final del Mundial 2026.

La letra de “La Perla”, incluida en el álbum Lux, está dirigida a una persona del pasado de la cantante cuya identidad nunca fue confirmada. En lugar de destacar sus cualidades, la composición construye el retrato de alguien que rompe corazones, genera desconfianza y deja consecuencias negativas en quienes forman parte de su vida.

Ese uso sarcástico explica por qué la palabra adquirió el valor de un insulto. Llamar “perla” a una persona, según el sentido planteado en el tema de Rosalía, equivale a presentarla como alguien de quien nadie debería fiarse. No se trata, por lo tanto, de una referencia creada originalmente para hablar de la Argentina ni de la Selección.

La conexión con el Mundial apareció a través de Mía Khalifa, quien utilizó la canción para celebrar el triunfo de España en la final. “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, escribió sobre el video. Al aplicar esa expresión a los argentinos, la influencer convirtió el concepto de la letra en una provocación deportiva.

Rosalía amplificó el mensaje cuando compartió el contenido desde su perfil de TikTok. Para numerosos hinchas, el reposteo demostró que respaldaba la burla y que aceptaba el uso despectivo de su canción contra la Selección Argentina. Otros usuarios, en cambio, consideraron que podía haber replicado el clip únicamente porque contenía uno de sus temas.

La controversia creció por el fuerte vínculo que Rosalía mantiene con el público argentino y por la cercanía de sus recitales en Buenos Aires, previstos para la primera semana de agosto. Frente al aumento de las críticas, la española eliminó la publicación, aunque ese gesto no alcanzó para terminar con el debate sobre la intención de haberla compartido.

Fuera de esa reinterpretación, “La Perla” continúa siendo una canción sobre un vínculo personal conflictivo. Fue la frase de Mía Khalifa y la posterior difusión realizada por Rosalía lo que transformó momentáneamente su significado en una descalificación colectiva. La palabra que en la letra define a una persona poco confiable terminó asociada con los argentinos y abrió una inesperada polémica mundialista.