Las risas dentro del estudio contrastaron con el enojo que estalló en las redes después de una conversación entre Marcos Giles y Ángela Torres. El streamer lanzó un comentario de doble sentido sobre su novia durante una entrevista en Nadie Dice Nada y dejó a la cantante expuesta ante las cámaras, aunque ella luego aclaró que no se había sentido ofendida.

Ángela Torres rechazó las críticas antes de que la discusión continuara creciendo y defendió públicamente a su pareja. "¡Aflojen las tetas, gente! Es un chiste, yo me reí y ¿ustedes se enojan? El mundo del revés de María Elena Walsh", escribió. De esta manera, remarcó que había entendido la intención humorística y cuestionó a quienes reaccionaron en su nombre.

La escena se produjo mientras la artista reemplazaba a Nico Occhiato en la conducción del programa. Desde el estudio, Ángela Torres se comunicó con Marcos Giles, quien estaba en Estados Unidos, para hablar sobre cómo había vivido la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. La charla avanzó con normalidad hasta que una botella despertó su curiosidad.

Al observar qué tenía su novio en la mano, la conductora le preguntó: "¿Qué estás tomando? ¿Birra?". Marcos Giles negó que fuera cerveza y, mientras mostraba una bebida de la marca Squirt, contestó: "No, no, estoy tomando esta para no extrañarte tanto". La respuesta provocó carcajadas inmediatas entre quienes se encontraban al aire.

El nombre del producto permitió que la frase fuera interpretada como una referencia sexual vinculada con la intimidad de la pareja. Aunque el streamer nunca ofreció detalles y presentó el comentario como un simple juego de palabras, algunos espectadores consideraron que había cruzado un límite al involucrar a su novia frente a toda la audiencia.

Las críticas aparecieron apenas el fragmento comenzó a circular. "¿Falta mucho para que lo deje?", preguntó una usuaria. Otra persona lanzó: "Este pibe no se cansa de faltarle el respeto". Entre los mensajes más duros también se leyó: "Qué vergüenza me da este tipo, pobre Ángela". Esas expresiones instalaron la idea de que la cantante había atravesado un momento incómodo.

Sin embargo, la postura de Ángela Torres contradijo esa lectura y cambió el eje de la polémica. La artista no solo afirmó que se había reído, sino que también se mostró molesta con quienes atacaron a Marcos Giles con la intención de defenderla. El episodio terminó enfrentando dos interpretaciones: para la pareja fue un chiste compartido; para parte del público, una exposición innecesaria en vivo.