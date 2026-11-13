Martín Migueles le dedicó un fuerte mensaje a Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi

Martín Migueles compartió una foto con Wanda Nara en sus historias de Instagram después de que se difundiera el video de su enfrentamiento con Mauro Icardi. El novio de la conductora eligió una imagen que ella ya había publicado y le agregó una dedicatoria propia en medio de la polémica por los cruces en Nordelta.

La selfie los muestra juntos a bordo de una embarcación, con el río de fondo. Wanda Nara había acompañado esa foto con una palabra para su pareja: “Potro”. Al apodo le sumó un corazón rojo y un emoji de un caballo, antes de que él retomara la imagen en su cuenta.

Martín Migueles agregó dos corazones rojos a la selfie. La publicación se conoció mientras circulaban dos grabaciones de la misma tarde en Nordelta: una con el enfrentamiento que él había tenido con el futbolista y otra con el cruce entre la conductora y la China Suárez.

El episodio que involucró a Martín Migueles ocurrió el viernes 6 de noviembre, durante el operativo policial en la casa de Icardi, en el barrio privado La Isla. Frente a los efectivos, desafió al delantero a pelear y lo amenazó con golpearlo. Los policías intervinieron para frenar la discusión, que el futbolista grabó con su celular.

Icardi presentó el video el jueves 12 de noviembre en la fiscalía de Tigre, con sede en General Pacheco. Lo entregó como parte de su defensa en la causa por presuntas lesiones a su hija mayor. Al declarar, negó haberla agredido y, después de más de una hora en la dependencia, se retiró sin hablar con la prensa.

También trascendió un fragmento grabado por la China Suárez durante ese operativo. Allí se escucha a Wanda Nara insultarla y amenazarla. Después de que el clip saliera al aire en Puro Show, la conductora cuestionó la edición y sostuvo en Instagram que su reacción tuvo que ver con sus hijos.

En su historia, el novio de la conductora se limitó a compartir la foto y los corazones. La dedicatoria retomó el mensaje que ella ya le había dejado con el apodo “Potro” y volvió a mostrarlos juntos en redes justo cuando se conocieron las grabaciones de Nordelta.