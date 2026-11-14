La historia personal de Ulises Bueno tuvo momentos mucho más difíciles de lo que se conoce públicamente. Durante su visita a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, el cantante cordobés habló sin filtros sobre la depresión, los excesos y una etapa en la que sintió que había perdido el rumbo de su vida. “No podía seguir trabajando. Yo llegué a tocar fondo mal”, reconoció.

En una conversación que fue dejando de lado lo estrictamente musical, el artista recordó las situaciones que lo llevaron a atravesar una profunda crisis emocional. Uno de los aspectos más dolorosos estuvo relacionado con las pérdidas familiares, especialmente la muerte de su hermano, Rodrigo Bueno, una ausencia que marcó su historia y que tuvo un peso importante en su recorrido personal.

Al describir hasta dónde había llegado su malestar, Ulises Bueno sorprendió con una confesión estremecedora. “Me di cuenta porque ya no le encontraba sentido a la vida. Tuve varios intentos... pensamientos totalmente oscuros”, expresó frente a Mario Pergolini. El músico explicó que llegó a un punto en el que sus problemas personales también comenzaron a impedirle cumplir con sus compromisos profesionales.

Uno de los momentos que identificó como determinante fue la pandemia de coronavirus. Acostumbrado a una agenda cargada de recitales, viajes y contacto con sus seguidores, el aislamiento modificó completamente su rutina. “La pandemia me destruye totalmente porque me encierra y ahí entré en la depresión, el bajón más fuerte de todos”, recordó sobre aquellos meses.

La falta de actividad y el encierro también estuvieron acompañados por conductas que terminaron agravando su situación. En ese sentido, el cuartetero reconoció que durante un tiempo creyó que podía manejar sus excesos, aunque la realidad terminó siendo muy diferente. “Cometía el error de creer que me abastezco y esto me va a durar quince días, y eran veinticuatro horas y empecé a hacer un abuso agigantado”, contó.

Frente a ese escenario, Ulises Bueno comprendió que necesitaba asistencia profesional y que no podía continuar intentando resolverlo por sus propios medios. Fue entonces cuando tomó una decisión fundamental: viajar a la Ciudad de Buenos Aires para recibir tratamiento. “Pedí ayuda, me vine a Buenos Aires y me interné en una clínica”, relató durante la entrevista.

Ulises Bueno a corazón abierto

El cantante también reconoció que aquella etapa tuvo consecuencias en sus vínculos familiares. En particular, hizo referencia al tiempo que no pudo compartir con su hija durante sus primeros años, mientras su carrera atravesaba una etapa de crecimiento y él estaba inmerso en la vorágine laboral y personal. Con el paso del tiempo, pudo revisar aquellas experiencias y trabajar sobre las situaciones que lo habían llevado a ese límite.

Lejos de presentar su historia como un capítulo completamente cerrado, Ulises Bueno dejó en claro que su recuperación continúa y que mantenerse estable requiere un esfuerzo cotidiano. “Aprendí con terapia a dejar un poco de lado todo eso y la sigo peleando día a día”, había expresado sobre su proceso. Y resumió su presente con una frase contundente: “La sigo peleando día a día. Estamos estables”.