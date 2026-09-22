Nicole Neumann estuvo como invitada en Otro Día Perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini, y habló sin filtros sobre la crianza de Cruz, el hijo que tiene con Manuel Urcera. La llegada del pequeño, después de haber sido mamá de tres niñas, significó para la modelo una experiencia completamente diferente y con nuevas exigencias.

Durante la charla, Nicole Neumann explicó que uno de los principales motivos por los que no logra dormir de corrido está relacionado con la lactancia. El niño, que ya tiene dos años, continúa pidiéndole tomar pecho durante la noche y mantiene una rutina que, según reconoció su mamá, se volvió difícil de modificar.

La modelo incluso contó una particular escena que suele repetirse antes de dormir. "Me dice ‘tetita’ y ‘ahora quiero la del otro lado’. Le digo que solo para dormir y me pide ‘un poquitito’", relató entre risas, dejando en evidencia la insistencia de Cruz para mantener ese momento con su madre.

La situación también generó comentarios dentro del círculo cercano de Nicole Neumann, que consideran que llegó el momento de avanzar con el destete. La modelo reconoció que escucha esas opiniones, aunque admitió que todavía no pudo tomar la decisión de terminar definitivamente con la lactancia.

En ese sentido, contó que incluso su psicólogo le planteó la necesidad de avanzar con el proceso. "Mi psicólogo me dice lo mismo. Todos me dicen que tengo que sacarle la teta ya. Es un tema mío también, lo re asumo. Por ahora voy charlando", expresó Nicole, quien intenta que el cambio sea progresivo.

La particular relación entre Nicole Neumann y Cruz también tiene consecuencias fuera del hogar. Según explicó la modelo, el pequeño continúa reclamando su presencia y la lactancia incluso cuando están con otras personas, algo que termina condicionando determinados planes familiares y la dinámica cotidiana.

Nicole Neumann y una confesión inesperada

En especial, esta situación impacta en la posibilidad de que Manuel Urcera pueda pasar algunos fines de semana a solas con su hijo. La modelo contó que el piloto queda "limitado" porque Cruz suele buscarla, especialmente durante la noche, debido a la continuidad de la lactancia.

Así, la confesión de Nicole Neumann expuso una parte muy personal de su maternidad y también las dificultades que atraviesa junto a Manuel Urcera para reorganizar las rutinas familiares. Mientras el destete todavía no tiene una fecha definida, la modelo intenta encontrar junto a Cruz una manera gradual de cerrar una etapa que, por ahora, continúa siendo parte central de su vínculo.