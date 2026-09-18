Juan Otero sorprendió a Nicole Neumann con un gesto que nadie esperaba durante una emisión de Solo con Niki. El hijo de Florencia Peña mostró uno de sus nuevos tatuajes y reveló que decidió llevar en la piel una de las frases más recordadas de la modelo.

El panelista venía mostrando los distintos diseños que sumó recientemente en brazos y manos, entre los que también aparece el año de nacimiento de su mamá, 1974. Sin embargo, uno de ellos tenía una destinataria muy especial: Nicole Neumann, su compañera en el ciclo de streaming.

Antes de revelar el dibujo, Juan Otero preparó el terreno y le anticipó a la conductora que tenía algo que seguramente iba a llamar su atención. “Te quería mostrar uno más que me hice que te va a sorprender”, le comentó, mientras señalaba la zona debajo del hombro.

Cuando finalmente mostró la inscripción, la reacción de Nicole Neumann fue inmediata. El tatuaje llevaba escrita la frase “El rock es una cuestión de actitud”, una expresión que la modelo pronunció durante los Premios MTV Latinoamérica 2007 y que, con los años, terminó transformándose en una referencia de la cultura pop.

La frase quedó especialmente asociada a la particular manera en la que Nicole Neumann presentó una terna vinculada al rock durante aquella ceremonia. El fragmento comenzó a circular nuevamente con fuerza en redes sociales y terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más recordados de la modelo.

Para Juan Otero, la elección tuvo además un significado personal. El joven comparte diariamente con Nicole Neumann el programa Solo con Niki, por lo que decidió transformar aquel recuerdo televisivo en un particular homenaje. En total, durante esta nueva etapa, sumó siete tatuajes.

El emocionante homenaje a Neumann

La conductora quedó completamente sorprendida al descubrir el diseño y se acercó para abrazar a su compañero. “No lo puedo creer, es espectacular, sos muy genial. Sos un ícono”, fue una de las frases que surgieron durante el intercambio, mientras Gegé Neumann también participaba de la escena.

Luego, Nicole Neumann volvió a mirar detenidamente el tatuaje y dejó en claro cuánto le había gustado el resultado. “Me muero. Quedó espectacular”, expresó, entre risas y emoción. Así, una frase pronunciada en 2007 volvió al centro de la escena gracias a la inesperada decisión de Juan Otero de llevarla para siempre en su piel.