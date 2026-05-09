La nueva faceta de Nicole Neumann en el streaming sigue dando que hablar. Esta vez, la modelo quedó en el centro de la conversación luego de una charla descontracturada en la que habló de sexualidad, intimidad y autoconocimiento con absoluta naturalidad. Todo ocurrió durante una emisión de su ciclo Solo con Nicki, donde compartió mesa junto a su hermana Geraldine Neumann.

En medio del programa, una de las panelistas sorprendió a Nicole Neumann con una pregunta muy directa sobre la masturbación. Lejos de esquivar el tema o mostrarse incómoda, la conductora respondió entre risas: “Te voy a sorprender con mi respuesta”. Segundos después, lanzó un contundente “¡Obvio!”, generando carcajadas y complicidad en el estudio.

La charla subió de tono cuando comenzaron a debatir sobre juguetes sexuales y experiencias personales. Ahí fue donde Nicole Neumann decidió ir un paso más allá y confesó sin filtros: “¿Quién no tiene uno, chicas?”. De esa manera, confirmó entre bromas que utiliza un “miembro de goma”, comentario que explotó rápidamente en redes sociales.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y muchos usuarios destacaron la espontaneidad con la que la esposa de Manu Urcera abordó un tema que todavía suele generar tabúes. En esta nueva etapa vinculada al streaming, la modelo viene mostrando una versión mucho más relajada y auténtica de su personalidad.

Por su parte, Geraldine Neumann también aportó su mirada sobre el tema y dejó una reflexión que recibió muchos elogios. “Si vos te conocés y te conocés bien, podés guiarlo y no hace falta fingir nada”, expresó durante la conversación sobre sexualidad femenina y vínculos de pareja.

Lejos de quedarse callada, Nicole Neumann remató el intercambio con otra frase que se volvió viral casi de inmediato: “O te guiás sola”. El comentario despertó todo tipo de reacciones en redes, donde muchos celebraron la naturalidad con la que ambas hermanas hablaron sobre el placer y el autoconocimiento.

La confesión inesperada de Nicole Neumann

Además del momento más comentado del programa, las hermanas protagonizaron otra divertida situación al recordar la etapa musical de Nicole Neumann durante los años 90. En ese contexto salió a relucir Primer amor, el disco que lanzó hace varios años y que todavía muchos recuerdan con nostalgia.

Mientras repasaban anécdotas del pasado, Geraldine Neumann le preguntó a su hermana cómo se llamaría un nuevo álbum en la actualidad. Sin darse cuenta, Nicole Neumann ignoró completamente la consulta y siguió hablando de otro tema. “¡Te acabo de hacer una pregunta pero me ignoraste!”, le reclamó Geraldine entre risas. La modelo reaccionó enseguida y respondió divertida: “¡Ay, perdón! Fue una ghosteada tremenda, pero involuntaria”.