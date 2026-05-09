El gran debut de Hairspray en el Teatro Coliseo fue una verdadera fiesta. Con más de 1.700 personas presentes, la obra encabezada por Damián Betular recibió una ovación apenas terminó la función y dejó en claro que será uno de los éxitos más fuertes del año en la cartelera porteña. El entusiasmo del público también se refleja en las ventas, ya que el espectáculo superó las 20 mil entradas vendidas antes de completar sus primeras semanas.

En esta nueva versión del clásico musical, Damián Betular sorprende con su interpretación de Edna Turnblad, uno de los personajes más queridos de la historia. El reconocido pastelero y figura televisiva mostró una faceta completamente distinta sobre el escenario y logró conquistar a los espectadores con humor, carisma y una presencia escénica que generó comentarios positivos desde el minuto uno.

El elenco reúne además a grandes nombres del teatro musical argentino. Alejandra Radano interpreta a Velma Von Tussle, mientras que Sofía Morandi se luce como Barbie Von Tussle y Belén Bilbao se pone en la piel de Tracy Turnblad. También participan Andrea Lovera, Sonia Savinell, Leo Bosio, Joaquín Scotta, Ian Ferreira, Paula Chouhy y Santiago Toledo, acompañados por un numeroso ensamble que aporta energía y dinamismo en cada escena.

Damián Betular debutó en el teatro

La puesta en escena fue uno de los aspectos más celebrados de la noche. Con una estética cargada de color, coreografías impactantes y una banda sonora repleta de clásicos, el público vibró con canciones emblemáticas como “Buen día Baltimore”, “Bienvenida a los 60’s”, “Sin amor” y “Quién nos va a parar”. Cada número musical despertó aplausos y terminó convirtiendo la función en una experiencia festiva.

La producción del espectáculo está en manos de Club Media y Olga, que apostaron por una propuesta de gran nivel técnico y artístico. Desde la escenografía hasta el vestuario, todo fue pensado para recrear el espíritu de los años 60 y transportar a los espectadores al universo de Hairspray, una historia que combina humor con un fuerte mensaje sobre inclusión y diversidad.

La dirección general quedó a cargo de Fer Dente, quien lideró un equipo creativo integrado por Vanesa García Millán en coreografía, Eugenia Gil Rodríguez en dirección vocal, Marcelo Kotliar en adaptación, Laura Oliva en dirección de actores y Damián Mahler en dirección musical. El trabajo conjunto logró darle una identidad renovada al clásico inspirado en la película de John Waters.

Damián Betular debutó en el teatro

Ambientada en Baltimore durante la década del 60, la trama sigue los sueños de Tracy Turnblad, una adolescente que lucha por ganarse un lugar en el famoso programa televisivo de baile de su ciudad. Con una narrativa divertida y emotiva, la obra pone el foco en la aceptación, la diversidad y la importancia de animarse a romper estereotipos.

Actualmente, Hairspray se presenta de miércoles a sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. El furor por la obra crece función tras función y todo indica que el fenómeno encabezado por Damián Betular seguirá agotando localidades durante los próximos meses.