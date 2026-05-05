El nacimiento de Cruz Urcera marcó un antes y un después en la vida de Manu Urcera, quien decidió abrir su corazón al hablar de su rol como papá junto a Nicole Neumann. En una reciente entrevista, el corredor hizo una fuerte autocrítica que no pasó desapercibida.

Lejos de mostrarse perfecto, Manu Urcera reconoció una falencia que lo atraviesa: “Me empecé a cuestionar que soy un poco egoísta, pero no a propósito ni me siento orgulloso de eso”, confesó. La frase generó impacto, sobre todo porque dejó en evidencia el desafío que implica equilibrar su carrera con la vida familiar.

El piloto explicó que su personalidad está marcada por su historia en el deporte. “Toda la vida hice deporte individual y, de alguna manera, para triunfar tenés que ser así porque gana uno solo”, sostuvo Manu Urcera. Esa lógica terminó influyendo en su manera de vincularse fuera de las pistas.

A partir de la llegada de Cruz Urcera, el deportista comenzó un proceso de revisión interna. “Trato de hacer mea culpa y tenerlo a Cruz como prioridad y ordenar mis tiempos para darle a él”, aseguró Manu Urcera, dejando en claro que hoy su foco está puesto en reorganizar su rutina.

En medio de estas declaraciones, Nicole Neumann salió a respaldarlo públicamente. “Está enamorado de su bebé y Cruz es un mini Manu”, expresó Nicole Neumann, destacando el costado más tierno de su pareja en esta nueva etapa.

Sin embargo, la modelo también fue sincera al señalar aspectos a mejorar. “Eso de los tiempos es algo que podría mejorar”, lanzó Nicole Neumann, haciendo referencia a la intensidad con la que Manu Urcera se dedica a los entrenamientos.

Desde su experiencia como madre, Nicole Neumann dejó una reflexión contundente: “La maternidad y paternidad es resignar un montón de cosas, correrte del centro y priorizar a tu hijo”. Sus palabras reflejan el aprendizaje constante que implica la llegada de Cruz Urcera.

Mientras tanto, Manu Urcera y Nicole Neumann siguen adaptándose a esta nueva dinámica familiar junto a Cruz Urcera. Entre la exigencia del automovilismo y la crianza, la pareja atraviesa cambios profundos que los obliga a encontrar un equilibrio día a día.