La historia entre Pampita y Martín Pepa parece haber llegado a su fin, y aunque no hubo un anuncio formal, una declaración de la modelo terminó por despejar las dudas. En medio de versiones y especulaciones, fue ella misma quien dejó entrever su presente con una frase tan simple como contundente.

Todo ocurrió durante la entrega de los Martín Fierro de Moda, donde Pampita evitó referirse directamente a su situación sentimental, pero eligió expresarse en redes sociales. “Siempre estoy enamorada de la vida”, escribió, un mensaje que rápidamente fue interpretado como una señal clara de su separación de Martín Pepa.

Detrás de esa postura optimista, lo cierto es que la relación venía con dificultades desde hacía tiempo. Según se comentó en distintos programas, la distancia entre ambos fue uno de los factores determinantes que terminó afectando el vínculo.

El romance entre Pampita y Martín Pepa siempre se manejó con bajo perfil, sin demasiadas apariciones públicas ni exposiciones. Sin embargo, esa misma dinámica, sumada a agendas exigentes, habría complicado la posibilidad de sostener la pareja a largo plazo.

En medio de las versiones, la periodista Paula Varela aportó un dato que alimentó aún más las sospechas. “Le escribí… y no contesta. Entonces, su silencio me hace creer”, reveló, marcando la falta de respuesta de la modelo como una señal clave.

A su vez, otras figuras del espectáculo opinaron sobre la situación. Fiel a su estilo, Moria Casán lanzó un comentario picante sobre la vida amorosa de Pampita, sumando más ruido mediático en torno a una ruptura que ya parecía evidente.

Más allá de los rumores, lo cierto es que Pampita eligió mostrarse entera y enfocada en sí misma. Sin escándalos ni declaraciones explosivas, la conductora dejó en claro que atraviesa este momento desde un lugar de fortaleza personal.

Así, con una frase cargada de significado, Pampita no solo dejó atrás su historia con Martín Pepa, sino que también marcó el inicio de una nueva etapa, donde el eje parece estar puesto en el amor propio y en seguir adelante sin mirar atrás.