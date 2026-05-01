La posibilidad de que Andrea del Boca regrese a Gran Hermano Generación Dorada volvió a encenderse con fuerza en las últimas horas. Luego de semanas de incertidumbre tras su salida, finalmente se confirmó que la actriz recibió el visto bueno médico que le permite pensar seriamente en volver a la casa más famosa del país.

La información fue revelada en DDM, el ciclo de América TV, donde el periodista Guido Zaffora sorprendió al contar que la actriz ya cuenta con el alta necesaria. Este dato resulta clave, ya que su salida anterior había estado directamente vinculada a un problema de salud que generó preocupación tanto en la producción como en el público.

“Me acaban de confirmar que está el ok para que Andrea del Boca ingrese a la casa. Tiene que hacerse en los próximos días estudios para ingresar de manera fabulosa, segura”, detalló el panelista. Además, aclaró que la actriz sigue bajo control por cuestiones vinculadas a la presión y temas cardiológicos.

En ese sentido, todo dependerá de los resultados finales de esos chequeos. “Apenas estén los resultados, ingresa a la casa”, agregó Guido Zaffora, dejando en claro que el regreso podría concretarse en cualquier momento si la producción habilita el repechaje.

Pero no solo lo médico fue tema de conversación. También trascendieron detalles del contrato de Andrea del Boca, que habría sido uno de los puntos más discutidos. “Tema guita: está resuelto. Fioribello arregló buena guita, no sé el monto exacto”, reveló el periodista, insinuando que tendría uno de los sueldos más altos del reality.

Como si fuera poco, también circularon versiones sobre ciertas condiciones que habría puesto la actriz. “Dicen que Andrea del Boca habría pedido que se vayan Brian y Sol para tener la casa libre”, deslizaron, alimentando aún más la polémica en torno a su posible regreso.

Más allá de lo contractual, otro de los focos está puesto en el reencuentro con su hija, Anna del Boca, dentro del juego. Esta situación le sumaría un componente emocional fuerte a su vuelta, lo que sin dudas impactaría en la dinámica del reality.

Consultada por el ciclo de streaming La Jugada, la actriz prefirió no confirmar nada. “Soy fan del programa y de cómo lo lleva Santiago del Moro”, expresó, esquivando definiciones concretas pero dejando abierta la puerta a un regreso que podría cambiarlo todo.