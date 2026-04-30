Pampita volvió a quedar rodeada de versiones sobre su vida sentimental, esta vez por una supuesta crisis con Martín Pepa. Según contó Yanina Latorre en SQP, la relación estaría interrumpida desde hace casi un mes y el dato habría llegado desde el círculo cercano de la modelo.

La información no apareció como un rumor aislado, sino acompañada por una serie de señales que empezaron a llamar la atención. Yanina Latorre aseguró que habló con dos personas del entorno de Carolina Ardohain y que ambas le confirmaron que el vínculo con el polista ya no atraviesa su mejor momento.

En medio de ese escenario, la periodista reveló una frase que le habría dicho alguien cercano a la conductora y que terminó de instalar la versión de ruptura. "Hablando con una amiga de Pampita, me dijo que ella estaba más tranquila desde que se separó", afirmó al aire, al marcar que el cambio anímico también habría sido tomado como un indicio.

El silencio de los protagonistas sumó otro elemento a la lectura. Ni la modelo ni Martín Pepa salieron a responder de manera directa, algo que para Yanina no pasó inadvertido. A eso se agregó un detalle de redes sociales: el último "like" del polista en las publicaciones de Pampita habría quedado ubicado en los primeros días de abril, mientras que su cuenta de Instagram pasó a estar en modo privado.

La ceremonia de los Martín Fierro también apareció dentro del análisis. Latorre contó que compartió la noche con la conductora y reparó en una ausencia llamativa dentro de sus gestos públicos. "Solo hizo videollamada con sus hijos y nunca lo nombró a Martín", señaló, al remarcar que ese detalle reforzó las sospechas sobre el presente de la pareja.

Otro dato que alimentó la versión habría surgido de una entrevista grabada con Carmen Barbieri. Ante una consulta sobre cómo venía su vida amorosa, la respuesta de Pampita habría sido breve y sin demasiada explicación: "Más o menos". Esa frase, en medio de los rumores, fue leída como una señal de que algo no estaría del todo acomodado.

Aunque en el entorno circularían versiones distintas sobre quién tomó la decisión y si la separación es definitiva, todavía quedaría una puerta abierta. Yanina Latorre sostuvo que la modelo no habría cerrado por completo la historia y reveló: "En mayo, Pampita tiene intenciones de ir a Estados Unidos para recomponer". Por ahora, el vínculo parece moverse entre el silencio, las señales y un viaje que podría definirlo todo.