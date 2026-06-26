La tensión se apoderó de la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de la impactante caída que sufrió Yanina Zilly en plena transmisión en vivo. Todo ocurrió cuando sonó el esperado teléfono dorado y los jugadores corrieron desesperadamente para atenderlo. En medio de esa escena, la participante perdió el equilibrio y terminó en el piso, generando preocupación inmediata entre sus compañeros y los televidentes.

Durante la última gala, Santiago del Moro volvió sobre el episodio y quiso saber cómo se encontraba después del golpe. El conductor recordó el susto que atravesaron todos al verla caer mientras corría con tacos altos por el pasillo de la casa. “Zilli, me asustaste mucho”, expresó el presentador, todavía sorprendido por el accidente que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del reality.

Fiel a su estilo, Yanina Zilly eligió ponerle humor a la situación antes de profundizar en lo que realmente sintió. “Qué hacía yo a los 60 años corriendo”, lanzó entre risas, reconociendo que actuó impulsivamente al intentar llegar primero al teléfono. Además, explicó que llevaba unas sandalias sin demasiada estabilidad y admitió que muchas veces se olvida de los límites físicos dentro de una competencia tan intensa como Gran Hermano.

Sin embargo, el clima cambió cuando comenzó a hablar del acompañamiento que recibió tras el golpe. La participante destacó especialmente el apoyo de sus compañeros y agradeció la contención que sintió en uno de los momentos más difíciles desde que ingresó al programa. “Se nota el cariño”, aseguró emocionada al mencionar a Pincoya, Mariela y también a Ema, quien terminó llorando desconsoladamente por la preocupación.

Fue entonces cuando Santiago del Moro le hizo una pregunta clave que terminó abriendo una fuerte confesión emocional. El conductor quiso saber si, después del accidente, había pensado en abandonar el reality. La respuesta sorprendió a todos dentro del estudio y también a los fanáticos del programa, ya que por primera vez Yanina Zilly reconoció públicamente sus dudas sobre continuar en competencia.

Con la voz quebrada, la participante confesó que durante la noche se quedó sola pensando en todo lo ocurrido y sintió que el accidente podía ser una señal. “Por algo me pasan estas cosas”, admitió que pensó mientras intentaba procesar el dolor físico y el impacto emocional del momento. Aunque no compartió esos pensamientos con nadie dentro de la casa, reconoció que la posibilidad de irse apareció por primera vez desde que comenzó el ciclo.

Más adelante, Yanina Zilly explicó que el encierro y la presión acumulada terminaron potenciando sus emociones. “Hace cuatro meses que estoy acá peleándola”, expresó conmovida, dejando en claro el desgaste que implica sostenerse dentro de Gran Hermano Generación Dorada. Aun así, remarcó que decidió seguir adelante porque siente que está muy cerca de la final y quiere continuar luchando hasta que el público tome la decisión.

El accidente volvió a poner el foco sobre la intensidad con la que se vive el reality de Telefe, donde cada desafío y cada movimiento terminan afectando física y emocionalmente a los participantes. Aunque el golpe generó alarma y preocupación, la confesión de Yanina Zilly dejó en evidencia el costado más humano del juego y mostró cómo el aislamiento puede influir profundamente en quienes permanecen durante tantos meses dentro de la casa.