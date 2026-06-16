La puerta de salida de Gran Hermano dejó una escena cargada de angustia. Yanina Zilli no pudo contenerse cuando vio que Zunino debía abandonar la casa y su reacción mezcló llanto, bronca e incredulidad frente a una eliminación que no esperaba.

El golpe fue todavía más fuerte por el vínculo que Yanina Zilli había construido con Zunino dentro del reality. Para la exvedette, no se trataba solamente de un compañero de juego, sino de una de las personas con las que había formado una relación de confianza en medio de una convivencia cada vez más desgastante.

La definición llegó después de una gala intensa, en la que Zunino quedó mano a mano con Campanita. Mientras una parte de la casa celebró el resultado, del otro lado apareció el desconsuelo absoluto de Yanina Zilli, que no logró procesar que su aliado quedara fuera de competencia.

Entre lágrimas y gritos, la participante descargó toda su tristeza contra el resultado: "¿Zunino, por qué te vas? ¡Tanta gente de mier...! ¡Tanta gente de mier... que hay acá y se va Zunino! ¡Se va Zunino! ¡Lo sacan a Zunino! ¿Qué mier... ven afuera?". La frase expuso no solo su dolor, sino también su enojo con la decisión del público.

El momento generó impacto porque Yanina Zilli quedó completamente quebrada frente al resto de sus compañeros. La salida de Zunino también golpeó por lo que representaba dentro del juego: era uno de los participantes originales que todavía seguían en la casa desde el comienzo del ciclo, el pasado 23 de febrero.

En medio de la despedida, la exvedette intentó acercarse desde el afecto y resumió su vínculo con una frase breve: "Te amo, te voy a extrañar mucho". Ese mensaje terminó de marcar el tono emocional de una eliminación que dejó a varios jugadores movilizados, incluso a quienes habían tenido diferencias con él.

La salida de Zunino modificó el clima interno de Gran Hermano Generación Dorada y dejó a Yanina Zilli frente a un escenario mucho más difícil. Sin uno de sus apoyos más importantes, la participante deberá reacomodarse dentro de la casa, mientras el dolor por la despedida todavía sigue latiendo entre sus compañeros.