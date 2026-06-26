La participación de Claudio “El Turco” García en el reality Gran Hermano Generación Dorada despertó todo tipo de comentarios, especialmente después del frío reencuentro que protagonizó con Mariela durante la prueba de congelados. La escena no pasó desapercibida para los seguidores del programa y alimentó especulaciones sobre una posible crisis sentimental entre ambos.

Mientras la mujer continúa dentro de la casa de Telefe, comenzaron a circular versiones que indican que la pareja ya no estaría atravesando un buen momento. Los acercamientos de Mariela con Emanuel, que incluyeron abrazos, bailes y algunos besos frente a cámara, incrementaron las dudas sobre el verdadero estado de la relación con el exjugador.

En ese contexto, apareció un dato que generó un fuerte impacto mediático. Melisa Anzoátegui, conocida por haber sido pareja de Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios, confirmó públicamente que mantuvo un vínculo sentimental reciente con el Turco. Según explicó, el romance se extendió durante aproximadamente un mes y compartieron encuentros en distintos lugares de Buenos Aires.

Turco García y un romance que no fue

“Sí, nos estábamos conociendo y tuvimos intimidad. La foto en la que aparecemos frente al espejo fue tomada en un hotel de Capital”, expresó Melisa, dejando en claro que la relación existió. Además, remarcó que nunca sintieron la necesidad de esconderse y que incluso compartieron salidas públicas en restaurantes porteños.

La mujer también contó que el exfutbolista habría decidido cortar el vínculo luego de que trascendiera la información. “Parece que se enojó por toda esta exposición. Me bloqueó y ya no tenemos más contacto”, aseguró. En el mismo relato recordó que conoció al Turco el 20 de mayo y que desde entonces se vieron en varias oportunidades.

Más allá del abrupto final, Melisa habló con admiración sobre el exdelantero y destacó la conexión que lograron construir en poco tiempo. “Es una excelente persona, siempre lo admiré”, sostuvo. Además, explicó que compartían intereses vinculados al área social, ya que ambos realizaron estudios relacionados con Trabajo Social, algo que fortaleció rápidamente el vínculo entre ellos.

Turco García y un romance que no fue

El nombre de Melisa Anzoátegui ya había tenido una fuerte presencia mediática años atrás debido a su relación con La Hiena Barrios. Durante ese período, se mostró públicamente defendiendo al exboxeador en medio de las denuncias y conflictos judiciales que enfrentó, especialmente en la causa por violencia de género iniciada en 2022.

Con este nuevo episodio, la figura de El Turco García vuelve a quedar envuelta en rumores y versiones cruzadas. Mientras dentro de la casa las imágenes de Mariela generan debate entre los fanáticos de Gran Hermano, afuera las declaraciones de Melisa suman un nuevo capítulo a una historia sentimental que ya ocupa titulares en los medios de espectáculos.