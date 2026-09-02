Una frase pronunciada dentro de un reality fue suficiente para encender una fuerte polémica fuera de la casa. Yanina Latorre escuchó la reflexión que Flor Vigna hizo sobre el autismo y reaccionó con indignación por el alcance que podía tener ese mensaje entre el público.

Antes de profundizar en su cuestionamiento, Yanina Latorre anticipó la dureza de su postura: “Estas chicas son peligrosas para la sociedad. Es una máquina de decir pelotudeces”. Inmediatamente reprodujo la declaración de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México: “Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental, que si vos lo querés superar, lo podés superar. Se me va, a veces, un poquito. Yo sé que lo re puedo superar, porque lo supero”.

La respuesta de la conductora llegó sin filtros y apuntó directamente contra la forma en que la artista describió esa condición. “Esta piba es boluda en serio. Es peligrosísimo el mensaje”, lanzó Yanina Latorre. Su mayor objeción estuvo centrada en la idea de que podría desaparecer mediante una decisión personal: “No podés decir que sos autista, que es un tema mental y que si querés lo superás”.

Más allá de su enojo, la periodista buscó remarcar que ese tipo de afirmaciones también puede alcanzar a quienes conviven diariamente con situaciones mucho más complejas. “Cuando hay gente que sufre, que hay familias que cambian”, expresó, al advertir sobre el efecto que podrían generar las palabras pronunciadas ante una audiencia masiva.

Con el correr de su descargo, intentó descifrar cuál habría sido la idea que Flor Vigna quiso transmitir, aunque mantuvo el tono confrontativo. “Entendiendo la cabeza de termo que tiene, ella quiso decir como que es para adentro, solitaria, que no se da con el mundo exterior, pero usó el término autismo”, planteó sobre la posible confusión de la participante.

El límite que marcó Yanina Latorre estuvo relacionado con la diferencia entre describir una característica de la personalidad y referirse a una condición específica. “Ese término alude a una condición a personas que no la pasan bien”, señaló. Por eso, terminó su intervención con una recomendación directa: “Decí que sos solitaria, pero no que sos autista”.

Así, las declaraciones de Flor Vigna abandonaron rápidamente el ámbito del reality y abrieron una discusión mucho más amplia. La furiosa reacción instaló el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas cuando hablan de salud ante miles de espectadores, especialmente si presentan una condición como algo que podría superarse únicamente con voluntad.