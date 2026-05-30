Después de varias semanas marcadas por rumores e incertidumbre, Karina Mazzocco se despidió oficialmente de A la tarde, el ciclo que condujo durante cinco años en América TV. El programa tuvo su última emisión el 29 de mayo y la conductora aprovechó la ocasión para compartir una profunda reflexión sobre todo lo vivido durante este tiempo.

La noticia del levantamiento del programa había generado un fuerte impacto tanto dentro como fuera del canal. Desde que se conoció la decisión, circularon distintas versiones sobre el futuro del equipo y el clima interno que se vivía detrás de cámaras. Sin embargo, en su despedida, Karina Mazzocco eligió enfocarse en el aprendizaje y en el agradecimiento.

Durante la emisión final, la conductora reconoció que atravesó momentos difíciles desde que fue informada sobre el final del ciclo. “Lo próximo para mí es iniciar mi período de transformación profesional. Fue muy difícil cuando me enteré el 5 de mayo que el programa no continuaba, fue muy doloroso”, expresó con total sinceridad frente a la audiencia.

Además, contó que atravesó un proceso personal para aceptar la situación y poder despedirse de la mejor manera. “Muchas veces dije ‘no voy’, pero fue importante para mí hacer mi período de aceptación de lo que estaba pasando, duelar la idea y no irme pegando un portazo”, señaló. Para ella, cerrar esta etapa desde el agradecimiento fue fundamental.

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando reveló cuál fue la principal enseñanza que le dejó A la tarde. “Lo que más aprendí de A la tarde es que perdí la inocencia del negocio de la televisión”, afirmó. La conductora explicó que con el paso del tiempo comenzó a entender los mecanismos internos y las decisiones que se toman dentro del medio.

“Empecé a comprender y a verle los hilos a los que mueven y deciden las cosas que pasan. Que no es ninguna poca cosa, porque perder la inocencia es algo muy fuerte y muy profundo”, agregó Karina Mazzocco, dejando en claro el impacto que tuvo esta experiencia en su mirada profesional.

Karina Mazzocco se despidió de A la tarde

La periodista también aprovechó para referirse a las críticas que recibió a lo largo de estos años. Según explicó, muchas veces fue cuestionada por no responder a determinadas provocaciones. Sin embargo, aseguró que su filosofía de vida está basada en evitar la reacción impulsiva. “Lo que traté de aprender en todo momento fue a no ser reactiva al insulto y a cuando te pinchan”, sostuvo.

Antes del cierre definitivo, Karina Mazzocco dedicó unas palabras especiales a Natalia Palmeiro, productora ejecutiva del programa, a quien definió como una verdadera maestra dentro del medio. La emoción también invadió a Palmeiro, quien respondió: “Te amo profundamente Kari. Sos la mejor conductora con la que trabajé”. Así, entre lágrimas, abrazos y agradecimientos, llegó el final de una etapa que dejó una huella imborrable en las tardes de América TV.