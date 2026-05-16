La pantalla de América TV volvió a quedar envuelta en una fuerte repercusión luego de confirmarse una inesperada modificación en su grilla. Aunque todo indicaba que Sabrina Rojas y Tartu desembarcarían en el horario de A La Tarde, finalmente se anunció que el espacio será ocupado por un nuevo programa encabezado por Marina Calabró y Luis Ventura.

En medio de ese contexto cargado de versiones y movimientos internos, este viernes se vivió un momento muy emotivo al aire. Karina Mazzocco aprovechó los últimos minutos del programa para despedir públicamente a Luis Ventura, su histórico compañero de panel y una de las figuras más importantes del ciclo.

Visiblemente movilizado, el periodista no pudo contener las lágrimas mientras recordaba el tiempo compartido con el equipo. “Yo no me voy de acá, los llevo a todos en el corazón. Este es un momento importante de mi vida porque fueron cinco años”, expresó Luis Ventura, quebrado por la emoción frente a las cámaras.

Además, el conductor dejó en claro que el vínculo humano fue fundamental para permanecer tanto tiempo en el programa. “Yo no me quedé acá por la guita, me quedé porque me sentí bien. Si no hubieses estado vos, no sé si hubiera estado”, le dijo directamente a Karina Mazzocco, generando un clima de mucha sensibilidad en el estudio.

Lejos de cualquier rumor de conflicto, la conductora también quiso dedicarle unas palabras cargadas de afecto. “A mí me deja tranquila que seas vos quien continúa junto con Marina Calabró”, aseguró. Y agregó: “Estoy muy contenta de haber compartido este tiempo juntos, más allá de las desprolijidades que ocurrieron”.

Las declaraciones de Karina Mazzocco dejaron entrever cierta incomodidad por cómo se manejaron los cambios dentro de América TV, aunque remarcó que el cariño personal entre ambos sigue intacto. “La relación entre vos y yo está intacta”, subrayó frente a todos los integrantes del programa.

El incómodo momento entre Mazzocco y Ventura

Por su parte, Luis Ventura volvió a abrir su corazón y contó por qué vive este momento con tanta intensidad. “Acá aprendí que la buena gente existe. De acá me llevo amor y cariño. Por eso volvía”, sostuvo el periodista, completamente emocionado durante la despedida.

Sobre el final, el conductor también reflexionó sobre su costado más sensible. “El llanto es de emoción. Desde que nacieron mis tres hijos aprendí lo que es la lágrima y no me da pudor llorar”, confesó Luis Ventura, cerrando una despedida que dejó uno de los momentos más conmovedores de la televisión.