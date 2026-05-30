La reciente entrega de los Martín Fierro volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Mirtha Legrand cuestionara públicamente el premio que recibió Wanda Nara como Mejor Conductora. Sus palabras generaron repercusión inmediata y abrieron un debate sobre la transparencia de las votaciones realizadas por la entidad que organiza los galardones.

La conductora se refirió al tema durante una entrevista en el programa SQP, donde recordó la polémica surgida tras su ausencia en la terna de conducción femenina. Allí deslizó que la elección de Wanda Nara podría haber estado influenciada por acuerdos internos y aseguró que algún día se conocería lo que realmente ocurrió detrás de la premiación.

Las declaraciones no tardaron en llegar a oídos de Luis Ventura, presidente de APTRA, quien decidió responder públicamente. Consultado sobre las palabras de la histórica figura de la televisión, el dirigente minimizó la acusación y sostuvo que se trata de comentarios sin pruebas concretas que respalden esa teoría.

“Son opiniones, no fundamentos. También lo han dicho de otros ganadores, pero son vaguedades sin ninguna prueba de nada”, expresó Luis Ventura, marcando una postura firme frente a las sospechas planteadas por Mirtha Legrand sobre el proceso de votación de los premios.

Lejos de mostrarse molesto por los dichos de la conductora, Ventura aclaró que comprende perfectamente el juego mediático. “Mirtha sabe jugar este juego. En otro tiempo también dijeron de gente muy cercana a ella y ahí no había sospechas”, afirmó, dejando en claro que no considera que las declaraciones representen un ataque personal.

La polémica comenzó cuando un cronista le recordó a Mirtha Legrand que muchos televidentes cuestionaron que no integrara la categoría de conducción femenina. Ante esa observación, la conductora respondió con ironía y aseguró que nunca entendió por qué compartía terna con periodistas de noticieros, ya que considera que se desempeña en un formato completamente distinto.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando se refirió directamente al triunfo de Wanda Nara. “No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó”, lanzó sin rodeos. Además, recordó que la propia mediática se mostró sorprendida durante la ceremonia al mencionar que tenía preparado otro discurso.

Para cerrar, cuando le preguntaron quién creía que merecía quedarse con el premio, Mirtha Legrand respondió con una sonrisa y una sola palabra: “Mirtha”. Así, la histórica conductora volvió a encender una discusión que promete seguir generando repercusiones en el mundo del espectáculo y en el universo de los Martín Fierro.